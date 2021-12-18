Экономист предупредил о подорожании бензина до 1 доллара за литр

19 декабря 2021 в 13:37 Размер текста - 17 +

В 2022 году бензин взлетит в цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Стоимость бензина на российских заправках может вырасти до одного доллара за литр в любой момент. Таким мнением поделился с URA.RU экономист Константин Селянин. «Когда все в руках у нефтяников, они могут хоть завтра установить цену, равную доллару. Все, что их может остановить — не ФАС, а только президент [РФ Владимир Путин], который может их вызвать. И они заключат некий, как уже бывало, пакт о временном замораживании цен», — сказал Константин Селянин. Экономист считает, что всего несколько компаний контролируют весь рынок в стране. «Цена одной и той же марки бензина в разных регионах отличается очень серьезно, на десятки процентов. Это объясняется тем, что это классическая олигополия. У нас она проявляется в том, что 80% добычи, переработки и розничной торговли нефтепродуктов приходится на семь-восемь вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ничего не мешает им создать картель. И если они даже не будут собираться на рынке, они смотрят только друг за другом, и интерес у них один: чтобы цены была как можно выше», — отметил эксперт. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что топливо не подорожает так сильно в ближайшие несколько лет. «Бензин может и достигнет стоимости один доллар за литр, но это будет очень нескоро. Потому что при подорожании в пределах официальной инфляции это будет года через четыре, учитывая, что цены на бензин сдерживают с помощью демпфера. Без демпфера цены были бы на уровне 55-56 рублей за литр, большого роста цен я не жду. Цены уперлись в некий потолок на уровне 76-78 по марке Brent, и в любом случае цены на нефть будут падать, и бензин не будет дорожать», — сообщил собеседник агентства. Аналитик также дал прогноз по стоимости бензина на 2022 год. «Я не вижу в конце следующего года ценник выше 54-55 рублей за литр. Если у нас литр будет стоить 73 рубля, то будет социальное волнение. Бензин за год вырос ниже официальной инфляции, официальная инфляция — 8%, бензин вырос на 6%. Ощущаемая инфляция — 15%. До выборов президента повышения до доллара за литр не будет точно», — заключил Калугин. Ранее резидент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что бензин и другое автомобильное топливо подорожает в среднем на 15 копеек зимой 2022 года. Это произойдет из-за повышения акциза, которое должно начаться с января. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Стоимость бензина на российских заправках может вырасти до одного доллара за литр в любой момент. Таким мнением поделился с URA.RU экономист Константин Селянин. «Когда все в руках у нефтяников, они могут хоть завтра установить цену, равную доллару. Все, что их может остановить — не ФАС, а только президент [РФ Владимир Путин], который может их вызвать. И они заключат некий, как уже бывало, пакт о временном замораживании цен», — сказал Константин Селянин. Экономист считает, что всего несколько компаний контролируют весь рынок в стране. «Цена одной и той же марки бензина в разных регионах отличается очень серьезно, на десятки процентов. Это объясняется тем, что это классическая олигополия. У нас она проявляется в том, что 80% добычи, переработки и розничной торговли нефтепродуктов приходится на семь-восемь вертикально интегрированных нефтяных компаний. Ничего не мешает им создать картель. И если они даже не будут собираться на рынке, они смотрят только друг за другом, и интерес у них один: чтобы цены была как можно выше», — отметил эксперт. Финансовый аналитик Виталий Калугин считает, что топливо не подорожает так сильно в ближайшие несколько лет. «Бензин может и достигнет стоимости один доллар за литр, но это будет очень нескоро. Потому что при подорожании в пределах официальной инфляции это будет года через четыре, учитывая, что цены на бензин сдерживают с помощью демпфера. Без демпфера цены были бы на уровне 55-56 рублей за литр, большого роста цен я не жду. Цены уперлись в некий потолок на уровне 76-78 по марке Brent, и в любом случае цены на нефть будут падать, и бензин не будет дорожать», — сообщил собеседник агентства. Аналитик также дал прогноз по стоимости бензина на 2022 год. «Я не вижу в конце следующего года ценник выше 54-55 рублей за литр. Если у нас литр будет стоить 73 рубля, то будет социальное волнение. Бензин за год вырос ниже официальной инфляции, официальная инфляция — 8%, бензин вырос на 6%. Ощущаемая инфляция — 15%. До выборов президента повышения до доллара за литр не будет точно», — заключил Калугин. Ранее резидент Независимого топливного союза Павел Баженов заявил, что бензин и другое автомобильное топливо подорожает в среднем на 15 копеек зимой 2022 года. Это произойдет из-за повышения акциза, которое должно начаться с января.