Умер режиссер фильма «Мы из будущего»

Андрей Малюков скончался от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Скончался режиссер, сценарист, народный артист РФ Андрей Малюков. Ему было 73 года.

«Сегодня <…> ушел из жизни мой любимый двоюродный брат, народный артист РФ, кинорежиссер, сценарист, продюсер — Андрей Малюков. <…> В последние годы он тяжело болел, но унес его из жизни COVID», — написала о смерти режиссера его двоюродная сестра Наталья Бондарчук.

Малюков родился в Новосибирске в 1948 году. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. Снял кинокартины «Мы из будущего», «Матч», «34-й скорый». Также выступал режиссером в сериалах «Диверсант», «Побег», «Империя под ударом» и «Грозовые ворота». Одна из самых известных картин Малюкова, — «Мы из будущего», — рассказывает историю четверых друзей, которые при загадочных обстоятельствах попали в 1942 год, когда шла Великая Отечественная война.