Врачи предупредили о росте числа заболевших аллергией на холод

19 декабря 2021 в 23:37 Размер текста - 17 +

В мире стало больше людей, которые страдают от аллергии на холод Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В мире растет число людей, имеющих аллергию на холод. Об этом рассказала специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева. «Рост заболеваемости (аллергией — прим. ред. URA.RU) зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей», — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, в 17 государствах было проведено исследование, результаты которого показали, что жители тропических стран имели соответствующее заболевание. По словам дерматовенеролога Гиляны Сангаджиевой, в пяти процентах случаев аллергическая реакция на холод возникает из-за генетической предрасположенности людей. В таком случае в организме под влиянием холода может вырабатываться белок криоглобулин. Он распознается организмом как чужеродный аллерген, поэтому иммунная система реагирует на него, как правило, крапивницей. При более тяжом течении могут появиться признаки ангиоотека. Это проявляется в виде локального отека, либо системного, включая органы дыхания. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что медотвод от вакцинации могут получить люди, страдающие аллергией. Также в инструкции, в которой прописаны показания к медотводу, содержится рекомендация отстранить от прививки пациентов с острыми инфекционными заболеваниями. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В мире растет число людей, имеющих аллергию на холод. Об этом рассказала специалист городского центра аллергологии и иммунологии ГКБ № 52 в Москве Наталья Мальцева. «Рост заболеваемости (аллергией — прим. ред. URA.RU) зафиксирован, причем во всем мире, не только в нашей северной стране. Люди в Африке тоже болеют холодовой крапивницей с учетом своих демографических особенностей», — рассказала специалист в эфире радиостанции «Говорит Москва». По ее словам, в 17 государствах было проведено исследование, результаты которого показали, что жители тропических стран имели соответствующее заболевание. По словам дерматовенеролога Гиляны Сангаджиевой, в пяти процентах случаев аллергическая реакция на холод возникает из-за генетической предрасположенности людей. В таком случае в организме под влиянием холода может вырабатываться белок криоглобулин. Он распознается организмом как чужеродный аллерген, поэтому иммунная система реагирует на него, как правило, крапивницей. При более тяжом течении могут появиться признаки ангиоотека. Это проявляется в виде локального отека, либо системного, включая органы дыхания. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что медотвод от вакцинации могут получить люди, страдающие аллергией. Также в инструкции, в которой прописаны показания к медотводу, содержится рекомендация отстранить от прививки пациентов с острыми инфекционными заболеваниями.