Экс-советника российского министра осудили за взятки

20 декабря 2021 в 01:48 Размер текста - 17 +

Бывший советник главы администрации Рязани на общественных началах Александр Зайкин получил срок 8,5 лет за взяточничество Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве при заключении договоров на предприятии «Детское питание». Приговор был вынесен в отношении трех экс-чиновников: бывшего советника главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина, бывшего заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича и экс-советника министра экономического развития РФ Павла Пущина. «Приговором суда Зайкину и Пашкевичу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Пущину — восемь с половиной лет», — сообщается на сайте следственного комитета России. Теперь каждому из них запрещено работать в органах государственной власти и местного самоуправления на сроки от пяти до десяти лет. Следствие сообщает, что преступная схема была разработана Александром Зайкиным. У него была идея, что человек, исполняющий административно-хозяйственные обязанности на предприятии «Детское питание», должен был требовать взятки от поставщиков за заключение договоров по поставкам продукции. Александр Зайкин приказал Павлу Пущину найти исполнителя, который будет назначен руководителем предприятия. Пущин предложил устроиться на эту должность своему знакомому Дворецкому. Заместитель главы администрации Пашкевич согласовал кандидатуру Дворецкого, заведомо зная о преступном плане. Предполагалось, что все участники преступления будут получать какую-то часть от взяток, поступающих Дворецкому. В апреле 2018 года Дворецкий по приказу Зайкина потребовал взятку с директора одной из организаций. Затем в августе и октябре этого же года Дворецкий два раза получил взятки от представителей организаций-поставщиков в общей сумме 1,5 миллиона рублей. При получении второй взятки он был задержан. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Суд вынес приговор по уголовному делу о взяточничестве при заключении договоров на предприятии «Детское питание». Приговор был вынесен в отношении трех экс-чиновников: бывшего советника главы администрации Рязани на общественных началах Александра Зайкина, бывшего заместителя главы администрации Рязани Сергея Пашкевича и экс-советника министра экономического развития РФ Павла Пущина. «Приговором суда Зайкину и Пашкевичу назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, Пущину — восемь с половиной лет», — сообщается на сайте следственного комитета России. Теперь каждому из них запрещено работать в органах государственной власти и местного самоуправления на сроки от пяти до десяти лет. Следствие сообщает, что преступная схема была разработана Александром Зайкиным. У него была идея, что человек, исполняющий административно-хозяйственные обязанности на предприятии «Детское питание», должен был требовать взятки от поставщиков за заключение договоров по поставкам продукции. Александр Зайкин приказал Павлу Пущину найти исполнителя, который будет назначен руководителем предприятия. Пущин предложил устроиться на эту должность своему знакомому Дворецкому. Заместитель главы администрации Пашкевич согласовал кандидатуру Дворецкого, заведомо зная о преступном плане. Предполагалось, что все участники преступления будут получать какую-то часть от взяток, поступающих Дворецкому. В апреле 2018 года Дворецкий по приказу Зайкина потребовал взятку с директора одной из организаций. Затем в августе и октябре этого же года Дворецкий два раза получил взятки от представителей организаций-поставщиков в общей сумме 1,5 миллиона рублей. При получении второй взятки он был задержан.