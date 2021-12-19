19 декабря 2021
18 декабря 2021
17 декабря 2021

В Челябинской области резко изменилась динамика заражений COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Областной инфекционный центр. Красная зона. Челябинск, эпидемия, врачи, инфекционное отделение, больница, коронавирус, сиз, covid, ковид, противочумной костюм, красная зона, пандемия, инфекционный центр
Число новых пациентов с коронавирусом в Челябинской области начало падать скачками Фото:

В Челябинской области третьи сутки подряд отмечается резкое снижение числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU 20 декабря в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«На утро 20 декабря в Челябинской области зафиксировано 581 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Накануне было 592 заболевших, 18 декабря — 604 новых пациентов с COVID-19. Смертность при этом держится на уровне 28-29 человек за сутки», — пояснили в оперштабе.

Таким образом, три дня подряд заболеваемость снижается темпами по 11-12 случаев. Ранее этот показатель составлял 2-3 человека в сутки. На пике третьей волны пандемии по итогам суток в Челябинской области заболевало по 655 человек.

Одновременно нарастают и темпы выздоровления заболевших. Так, 18 декабря выписали 701 южноуральца. На следующий день справились с болезнью уже 865 человек, а к утру понедельника медики отчитались о 996 выздоровевших. Все эти показатели существенно превышают число вновь заразившихся.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Челябинской области третьи сутки подряд отмечается резкое снижение числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU 20 декабря в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. «На утро 20 декабря в Челябинской области зафиксировано 581 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Накануне было 592 заболевших, 18 декабря — 604 новых пациентов с COVID-19. Смертность при этом держится на уровне 28-29 человек за сутки», — пояснили в оперштабе. Таким образом, три дня подряд заболеваемость снижается темпами по 11-12 случаев. Ранее этот показатель составлял 2-3 человека в сутки. На пике третьей волны пандемии по итогам суток в Челябинской области заболевало по 655 человек. Одновременно нарастают и темпы выздоровления заболевших. Так, 18 декабря выписали 701 южноуральца. На следующий день справились с болезнью уже 865 человек, а к утру понедельника медики отчитались о 996 выздоровевших. Все эти показатели существенно превышают число вновь заразившихся.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...