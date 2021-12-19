В Челябинской области резко изменилась динамика заражений COVID

Число новых пациентов с коронавирусом в Челябинской области начало падать скачками Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области третьи сутки подряд отмечается резкое снижение числа заболевших коронавирусом. Об этом сообщили URA.RU 20 декабря в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

«На утро 20 декабря в Челябинской области зафиксировано 581 новое подтверждение ко вчерашнему дню. Накануне было 592 заболевших, 18 декабря — 604 новых пациентов с COVID-19. Смертность при этом держится на уровне 28-29 человек за сутки», — пояснили в оперштабе.

Таким образом, три дня подряд заболеваемость снижается темпами по 11-12 случаев. Ранее этот показатель составлял 2-3 человека в сутки. На пике третьей волны пандемии по итогам суток в Челябинской области заболевало по 655 человек.

Одновременно нарастают и темпы выздоровления заболевших. Так, 18 декабря выписали 701 южноуральца. На следующий день справились с болезнью уже 865 человек, а к утру понедельника медики отчитались о 996 выздоровевших. Все эти показатели существенно превышают число вновь заразившихся.