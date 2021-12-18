18 декабря 2021
17 декабря 2021

В курганской больнице сменился главный врач

© Служба новостей «URA.RU»
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Областной центр детской эндокринологии при областной детской клинической больнице. Екатеринбург, медицина, медицинский работник, врач, доктор, медик, лечащий врач
В Белозерской ЦРБ назначен и. о. главврача Фото:

В Белозерской центральной районной больнице (Курганская область) сменилось руководство. Исполняющим обязанности главврача ЦРБ назначен Миркамилжан Рахманов, говорится в базе данных СБИС.

«Я назначен исполняющим обязанности Белозерской ЦРБ. Елена Головачева (экс-главврач) сейчас не работает в больнице, причину я не могу назвать», — сообщил URA.RU и. о. главврача Миркамилжан Рахманов.

Миркамилжан Рахманов работал в ЦРБ заместителем главврача по медицинской части. Ранее Белозерскую ЦРБ возглавляла Елена Головачева. URA.RU писало, что в марте 2020 года Елену Головачеву оштрафовали на 300 рублей за поездки на концерты на служебном автомобиле. Женщина настаивала на своей невиновности, отмечала, что свидетели видели ее на личном авто. Заметку URA.RU о главвраче, которая посещала концерты на служебном автомобиле, прокомментировала телеведущая Ксения Собчак.

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В Белозерской центральной районной больнице (Курганская область) сменилось руководство. Исполняющим обязанности главврача ЦРБ назначен Миркамилжан Рахманов, говорится в базе данных СБИС. «Я назначен исполняющим обязанности Белозерской ЦРБ. Елена Головачева (экс-главврач) сейчас не работает в больнице, причину я не могу назвать», — сообщил URA.RU и. о. главврача Миркамилжан Рахманов. Миркамилжан Рахманов работал в ЦРБ заместителем главврача по медицинской части. Ранее Белозерскую ЦРБ возглавляла Елена Головачева. URA.RU писало, что в марте 2020 года Елену Головачеву оштрафовали на 300 рублей за поездки на концерты на служебном автомобиле. Женщина настаивала на своей невиновности, отмечала, что свидетели видели ее на личном авто. Заметку URA.RU о главвраче, которая посещала концерты на служебном автомобиле, прокомментировала телеведущая Ксения Собчак.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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