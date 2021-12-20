Аэропорты трех крупных городов РФ эвакуируют из-за угрозы теракта

В аэропорты Саратова, Абакана и Южно-Сахалинска поступили сообщения о минировании Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аэропорты Саратова, Абакана и Южно-Сахалинска проверяют после сообщения о минировании. В Южно-Сахалинске и Саратове эвакуированы пассажиры и персонал.

«Эвакуация проходит в аэропорту „Гагарин“ в Саратове из-за угрозы теракта. Также в аэропорту Южно-Сахалинска в понедельник днем были эвакуированы люди из-за поступившего сообщения о минировании. Анонимное сообщения о минировании также поступило в аэропорт Абакана», — сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что сообщения о минировании также поступили в аэропорты Благовещенска, Магадана и Петропавловска-Камчатского. В результате проверки факт минирования не подтвердился. В аэропортах Саратова, Абакана и Южно-Сахалинска на данный момент проводятся мероприятия по обеспечению безопасности. «На электронную почту поступило сообщение о том, что заминированы все аэропорты России и по всем аэропортам проводятся мероприятия», — сообщили в пресс-службе саратовского аэропорта.

Ранее из-за сообщения о минировании был эвакуирован аэропорт в Челябинске. Вылеты всех рейсов были временно перенесены.