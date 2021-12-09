09 декабря 2021

Аэропорт в Челябинске эвакуировал пассажиров и отменил авиарейсы

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Торжественное открытие Международного аэропорта Игорь Курчатов. Челябинск, аэропорт игорь курчатов
Силовики проверяют информацию о взрывном устройстве в здании челябинского аэропорта Фото:

В Челябинске из терминала аэропорта имени Игоря Курчатова эвакуированы сотрудники пассажиры. Причиной эвакуации стало поступившее в полицию сообщение о взрывном устройстве, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«В полицию поступило сообщение о минировании. Мы обязаны среагировать. Приостановили все рейсы, и пока нам силовики не надут отмашку, мы не можем возобновить работу. Из здания аэропорта все эвакуированы», — сказала пресс-секретарь Елена Светлова.

В апреле Челябинский аэропорт также временно приостанавливал работу из-за сообщения о бомбе. Тогда информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Ранее из-за подозрительного устройства пришлось эвакуировать пассажиров и сотрудников аэропорта в Перми.

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В Челябинске из терминала аэропорта имени Игоря Курчатова эвакуированы сотрудники пассажиры. Причиной эвакуации стало поступившее в полицию сообщение о взрывном устройстве, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта. «В полицию поступило сообщение о минировании. Мы обязаны среагировать. Приостановили все рейсы, и пока нам силовики не надут отмашку, мы не можем возобновить работу. Из здания аэропорта все эвакуированы», — сказала пресс-секретарь Елена Светлова. В апреле Челябинский аэропорт также временно приостанавливал работу из-за сообщения о бомбе. Тогда информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Ранее из-за подозрительного устройства пришлось эвакуировать пассажиров и сотрудников аэропорта в Перми.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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