Аэропорт в Челябинске эвакуировал пассажиров и отменил авиарейсы

Силовики проверяют информацию о взрывном устройстве в здании челябинского аэропорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из терминала аэропорта имени Игоря Курчатова эвакуированы сотрудники пассажиры. Причиной эвакуации стало поступившее в полицию сообщение о взрывном устройстве, рассказали URA.RU в пресс-службе аэропорта.

«В полицию поступило сообщение о минировании. Мы обязаны среагировать. Приостановили все рейсы, и пока нам силовики не надут отмашку, мы не можем возобновить работу. Из здания аэропорта все эвакуированы», — сказала пресс-секретарь Елена Светлова.

В апреле Челябинский аэропорт также временно приостанавливал работу из-за сообщения о бомбе. Тогда информация о взрывном устройстве не подтвердилась. Ранее из-за подозрительного устройства пришлось эвакуировать пассажиров и сотрудников аэропорта в Перми.