МИД РФ потребовал от США срочного ответа о гарантиях безопасности

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России нужен срочный ответ от США по гарантиям безопасности, заявил Сергей Рябков Фото:

Россия ждет срочного ответа от США на предложения Москвы по безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.

«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно. Ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», — передает РИА «Новости» слова Рябкова.

Ранее МИД РФ передал в США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Россия предлагает НАТО исключить расширение и присоединение Украины к альянсу. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в Европе инициативы России восприняли неоднозначно, пишет RT.

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Россия ждет срочного ответа от США на предложения Москвы по безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно. Ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», — передает РИА «Новости» слова Рябкова. Ранее МИД РФ передал в США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Россия предлагает НАТО исключить расширение и присоединение Украины к альянсу. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в Европе инициативы России восприняли неоднозначно, пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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