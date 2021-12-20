МИД РФ потребовал от США срочного ответа о гарантиях безопасности

Россия ждет срочного ответа от США на предложения Москвы по безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков.
«Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно. Ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», — передает РИА «Новости» слова Рябкова.
Ранее МИД РФ передал в США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Россия предлагает НАТО исключить расширение и присоединение Украины к альянсу. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в Европе инициативы России восприняли неоднозначно, пишет RT.
Россия ждет срочного ответа от США на предложения Москвы по безопасности. Об этом заявил замглавы Министерства иностранных дел РФ Сергей Рябков. «Я думаю, они попытаются перевести все это в вялотекущий процесс, а нам это нужно срочно. Ситуация очень тяжелая, она острая, имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. Поэтому мы не можем медлить и готовы сразу приступить к переговорам», — передает РИА «Новости» слова Рябкова. Ранее МИД РФ передал в США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Россия предлагает НАТО исключить расширение и присоединение Украины к альянсу. Постпред России при ЕС Владимир Чижов отметил, что в Европе инициативы России восприняли неоднозначно, пишет RT.