В МИД РФ предложили странам НАТО «мирный договор»

В МИД РФ предложили НАТО исключить расширение Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министерство иностранных дел (МИД) РФ передало коллегам из США проект соглашения между Москвой и странами НАТО о мерах обеспечения безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе встречи в МИД России 15 декабря с. г. американской стороне были переданы проекты договора между Россией и США о гарантиях безопасности и соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств-членов Организации Североатлантического договора. Рассчитываем, что США в самое ближайшее время вступят в серьезные переговоры с Россией по критически важному для поддержания мира и стабильности вопросу», — указано на сайте МИД РФ.

Россия предлагает альянсу исключить расширение и присоединение Украины к НАТО. В документе сообщается, что РФ и НАТО будут обязаны не развертывать ракеты средней и меньшей дальности в районах, из которых они могут поражать территорию друг друга. Стороны должны будут не проводить военные учения с отработкой сценариев использования ядерного оружия. Участники не рассматривают друг друга как противников, сообщается в проекте соглашения.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что Москва предоставит НАТО проекты документов, исключающие расширение альянса на восток. По словам, главы государства активное освоение Украины со стороны НАТО угрожает безопасности России. Об этом Путин сказал в ходе переговоров с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.