По данным прокуратуры, тепловоз наехал на тупиковую призму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тепловоз ТМ 14 сошел с рельс на станции Курган при производстве маневровых работ. На месте работают следователи, сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

«В Кургане выясняются обстоятельства схода с рельс поезда. По предварительной информации, 20 декабря около 00:05 местного времени на 2353 км пикет 2 парка „К“ станции Курган при производстве маневровых работ произошел сход тепловоза ТЭМ 14 номер 091», — говорится в сообщении.

По данным следственных органов, опрокидывания состава не произошло, пострадавших нет. На место выехали следователи, проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

На место происшествия выехал курганский транспортный прокурор, сообщает Уральская транспортная прокуратура. «Тепловоз наехал на тупиковую призму, в результате чего произошел сход тепловоза тремя колесными парами. Ущерб не причинен. Задержек движения поездов нет», — отмечают в надзорном органе. Курганская транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Инцидент произошел в ночь на 20 декабря Фото: psut.sledcom.ru