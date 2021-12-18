Для курганских бизнесменов создали telegram-канал

О новом telegram-канале сообщили представители областного правительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Для предпринимателей Курганской области создали telegam-канал, где будут публиковать официальную информацию. Об этом 20 декабря сообщили представители областного правительства.

«Информационный telegram-канал появился у предпринимателей Курганской области. В группе „Бизнес-сообщество Курганской области“ будут размещаться новости правительства Курганской области, фонда „Инвестиционное агентство Курганской области“ и Курганского областного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства „Опора России“», — указано в сообщении, размещенном на сайте властей.

В правительстве отметили, что канал создали для донесения достоверной информации до предпринимателей и самозанятых региона. По словам директора областного департамента экономического развития Владимира Ковалева, в сообществе будут рассказывать про меры господдержки, обновление законодательства и инвестиционные проекты. В сообществе указано, что автором постов является председатель реготделения «Опоры России» Ольга Лютикова. Эта организация, в том числе, помогает развивать в регионе нацпроект «Цифровая экономика».