18 декабря 2021
17 декабря 2021

Для курганских бизнесменов создали telegram-канал

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О новом telegram-канале сообщили представители областного правительства Фото:

Для предпринимателей Курганской области создали telegam-канал, где будут публиковать официальную информацию. Об этом 20 декабря сообщили представители областного правительства.

«Информационный telegram-канал появился у предпринимателей Курганской области. В группе „Бизнес-сообщество Курганской области“ будут размещаться новости правительства Курганской области, фонда „Инвестиционное агентство Курганской области“ и Курганского областного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства „Опора России“», — указано в сообщении, размещенном на сайте властей.

В правительстве отметили, что канал создали для донесения достоверной информации до предпринимателей и самозанятых региона. По словам директора областного департамента экономического развития Владимира Ковалева, в сообществе будут рассказывать про меры господдержки, обновление законодательства и инвестиционные проекты. В сообществе указано, что автором постов является председатель реготделения «Опоры России» Ольга Лютикова. Эта организация, в том числе, помогает развивать в регионе нацпроект «Цифровая экономика».

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Для предпринимателей Курганской области создали telegam-канал, где будут публиковать официальную информацию. Об этом 20 декабря сообщили представители областного правительства. «Информационный telegram-канал появился у предпринимателей Курганской области. В группе „Бизнес-сообщество Курганской области“ будут размещаться новости правительства Курганской области, фонда „Инвестиционное агентство Курганской области“ и Курганского областного отделения общественной организации малого и среднего предпринимательства „Опора России“», — указано в сообщении, размещенном на сайте властей. В правительстве отметили, что канал создали для донесения достоверной информации до предпринимателей и самозанятых региона. По словам директора областного департамента экономического развития Владимира Ковалева, в сообществе будут рассказывать про меры господдержки, обновление законодательства и инвестиционные проекты. В сообществе указано, что автором постов является председатель реготделения «Опоры России» Ольга Лютикова. Эта организация, в том числе, помогает развивать в регионе нацпроект «Цифровая экономика».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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