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Синоптики сделали прогноз на Новый год в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО в Новый год температура составит 15-20 градусов ниже нуля Фото:

По предварительному прогнозу, в ХМАО средняя температура в Новый год составит 15-20 градусов ниже нуля, ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

  • В Ханты-Мансийске 31 декабря температура составит -20 градусов, ночью -22 градуса и ветер с порывами до 7 м/с. На этой же неделе ожидается пасмурная погода и переменный снег. Согласно прогнозу, в среду произойдет резкое потепление до -1 градуса. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 21 м/с в четверг.
  • В Сургуте в Новый год также ожидается -20 градусов, небольшой снег и пасмурная погода. На этой неделе ожидается резкое потепление до -9 градусов во вторник, а к четвергу температура поднимется до -1 градуса. В течение недели будет преимущественно пасмурная погода с небольшим снегом. В четверг порывы ветра будут достигать 16 м/с.
  • В Нижневартовске в новогоднюю ночь ожидается сильный снегопад и ветер до 10 м/с, по прогнозу синоптиков, температура составит -20 градусов. В период с 20 по 26 декабря в городе будет погода с переменной облачностью и мелким снегом. В четверг произойдет потепление до -1 градуса. Со вторника по четверг ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

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По предварительному прогнозу, в ХМАО средняя температура в Новый год составит 15-20 градусов ниже нуля, ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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