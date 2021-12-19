Синоптики сделали прогноз на Новый год в ХМАО

В ХМАО в Новый год температура составит 15-20 градусов ниже нуля Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По предварительному прогнозу, в ХМАО средняя температура в Новый год составит 15-20 градусов ниже нуля, ожидается пасмурная погода и небольшой снег. Это следует из прогноза онлайн-сервисов Gismeteo и «Яндекс.Погода».

В Ханты-Мансийске 31 декабря температура составит -20 градусов, ночью -22 градуса и ветер с порывами до 7 м/с. На этой же неделе ожидается пасмурная погода и переменный снег. Согласно прогнозу, в среду произойдет резкое потепление до -1 градуса. Синоптики предупреждают о сильном ветре с порывами до 21 м/с в четверг.

В Сургуте в Новый год также ожидается -20 градусов, небольшой снег и пасмурная погода. На этой неделе ожидается резкое потепление до -9 градусов во вторник, а к четвергу температура поднимется до -1 градуса. В течение недели будет преимущественно пасмурная погода с небольшим снегом. В четверг порывы ветра будут достигать 16 м/с.

В Нижневартовске в новогоднюю ночь ожидается сильный снегопад и ветер до 10 м/с, по прогнозу синоптиков, температура составит -20 градусов. В период с 20 по 26 декабря в городе будет погода с переменной облачностью и мелким снегом. В четверг произойдет потепление до -1 градуса. Со вторника по четверг ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.