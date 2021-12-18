Директора пермского порта осудили за сокрытие 45 млн от налоговой

Главу ООО «Порт Пермь» оштрафовали за сокрытие средств от налоговой службы Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Суд в Перми вынес приговор директору ООО «Порт Пермь» Андрею Мальцеву. За сокрытие 45 млн рублей, которые могли бы пойти на уплату долгов по налогам, ему выписали крупный штраф. Об этом сообщает официальный telegram-канал Уральской транспортной прокуратуры.

«Обвиняемый, имея реальную финансовую возможность для уплаты налогов, не принял мер к погашению образовавшейся налоговой задолженности в сумме более 45 млн рублей. В целях сокрытия денежных средств, за счет которых могло быть произведено взыскание налогов, он осуществлял расчеты с контрагентами через счета коммерческой организации, минуя расчетные счета ООО „Порт Пермь“», — говорится в сообщении ведомства.

По ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам в особо крупном размере) Мальцева оштрафовали на 1 млн рублей. В прокуратуре отмечают, что сейчас задолженность перед налоговиками предприятием полностью погашена.