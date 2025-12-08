Пермяк хранил патроны своего деда и оказался на скамье подсудимых
Полицейские нашли в доме пермяка патроны
Фото: Илья Московец © URA.RU
Житель Губахи Пермского края оказался фигурантом уголовного дела. Он хранил патроны, которые достались ему от деда, а это незаконно. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«Пермяк пояснил, что жил с дедом. Несколько лет назад тот скончался и после его смерти в доме остались патроны пригодные для стрельбы из огнестрельного оружия. Их обнаружили полицейские, которые провели обыск в доме у мужчины», — пояснили в полиции.
В отношении пермяка возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции напоминают, что хранение боеприпасов незаконно, но лица, сдавшие их добровольно освобождаются от уголовной ответственности.
