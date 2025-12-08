Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

Пермяк хранил патроны своего деда и оказался на скамье подсудимых

08 декабря 2025 в 11:41
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Полицейские нашли в доме пермяка патроны

Полицейские нашли в доме пермяка патроны

Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Губахи Пермского края оказался фигурантом уголовного дела. Он хранил патроны, которые достались ему от деда, а это незаконно. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Пермяк пояснил, что жил с дедом. Несколько лет назад тот скончался и после его смерти в доме остались патроны пригодные для стрельбы из огнестрельного оружия. Их обнаружили полицейские, которые провели обыск в доме у мужчины», — пояснили в полиции.

В отношении пермяка возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В полиции напоминают, что хранение боеприпасов незаконно, но лица, сдавшие их добровольно освобождаются от уголовной ответственности.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал