Пермяк хранил патроны своего деда и оказался на скамье подсудимых

Полицейские нашли в доме пермяка патроны Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Губахи Пермского края оказался фигурантом уголовного дела. Он хранил патроны, которые достались ему от деда, а это незаконно. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«Пермяк пояснил, что жил с дедом. Несколько лет назад тот скончался и после его смерти в доме остались патроны пригодные для стрельбы из огнестрельного оружия. Их обнаружили полицейские, которые провели обыск в доме у мужчины», — пояснили в полиции.