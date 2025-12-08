Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Главе Частинского округа в Пермском крае продлили полномочия

Главой Частинского округа Прикамье переизбрана Светлана Селиванова
08 декабря 2025 в 11:52
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
К работе она приступит с 9 декабря

К работе она приступит с 9 декабря

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Главой Частинского муниципального округа (Пермский край) вновь избрана Светлана Селиванова. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.

«К работе она приступит с 9 декабря. Помимо Светланы Селивановой в конкурсе на должность главы территории участвовала заместитель начальника управления образования администрации округа Наталья Жуланова», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Светлана Селиванова возглавляет Частинский округ с октября 2019 года. До этого она занимала должности спикера местного земского собрания, директора центра занятости Частинского района.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU сообщало о том, что депутаты Кишертской думы (Пермский край) приняли решение о продлении полномочий нынешнего руководителя территории — Натальи Колобовой. В борьбе за пост главы муниципалитета с ней конкурировала Оксана Кобякова, занимающая должность начальника управления экономики администрации округа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал