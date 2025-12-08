Главе Частинского округа в Пермском крае продлили полномочия

К работе она приступит с 9 декабря Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Главой Частинского муниципального округа (Пермский край) вновь избрана Светлана Селиванова. Ее кандидатуру единогласно поддержали депутаты местной думы.

«К работе она приступит с 9 декабря. Помимо Светланы Селивановой в конкурсе на должность главы территории участвовала заместитель начальника управления образования администрации округа Наталья Жуланова», — сообщает telegram-канал «На местах».

Светлана Селиванова возглавляет Частинский округ с октября 2019 года. До этого она занимала должности спикера местного земского собрания, директора центра занятости Частинского района.

