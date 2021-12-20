Аграрии предупредили о дефиците мяса и птицы в России

России грозит нехватка мяса и птицы из-за сокращения корма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России в скором времени может возникнуть дефицит отечественной мясной продукции из-за нехватки корма. Об этом заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, производительность кур снизится от 5 до 10%.

«Снизится производительность кур от 5 до 10%, соответственно, возможно, что на 5-10% увеличатся цены. Сейчас, перед Новым годом рассматриваются новые контракты на следующий 2022 год, поэтому это удобный повод заставить торговые сети пересматривать закупочные цены», — передает РЕН ТВ слова Шапкина.

Руководитель исполнительного комитета национальной мясной ассоциации Сергей Юшин отметил, что без полноценного корма качество продукции ухудшается. «Мы можем кормить животных без этих элементов, в конце концов в СССР в какие-то там годы мы так и кормили нашу синюю курицу, но тогда мы получим совершенно другой продукт», — сказал Юшин.

Ранее сообщалось, что в России хотят договориться о беспошлинном ввозе говядины и свинины, что может привести к снижению цен на мясо в 2022 году. Представитель Минэкономразвития сообщил, что любые меры будут приняты с учетом нынешней ситуации с ценами и насыщенности рынка продукцией.