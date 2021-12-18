Пермским учителям выплатят годовые премии до 150 тысяч рублей

Стимулирующие выплаты педагоги края получают уже 11 лет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермским учителям выплатят премии до конца года в размере до 150 тысяч рублей. Премию получат педагоги, подготовившие школьников к ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«40 учителей получат премии до 150 тыс. рублей», — сообщается на сайте. Как отмечается, стимулирующие выплаты педагоги в крае получают уже 11 лет.

Награды педагоги получат за подготовку школьников, получивших больше 95 баллов за ЕГЭ, и учителя, подготовившие призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также премии получат и педработники из топ-100 школ Пермского края (всего награды получат педагоги 107 школ). На данные цели правительство Пермского края решило выделить 100 млн рублей из регионального бюджета.