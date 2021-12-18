Пермским учителям выплатят годовые премии до 150 тысяч рублей

Пермским учителям выплатят премии до конца года в размере до 150 тысяч рублей. Премию получат педагоги, подготовившие школьников к ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.
«40 учителей получат премии до 150 тыс. рублей», — сообщается на сайте. Как отмечается, стимулирующие выплаты педагоги в крае получают уже 11 лет.
Награды педагоги получат за подготовку школьников, получивших больше 95 баллов за ЕГЭ, и учителя, подготовившие призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также премии получат и педработники из топ-100 школ Пермского края (всего награды получат педагоги 107 школ). На данные цели правительство Пермского края решило выделить 100 млн рублей из регионального бюджета.
Пермским учителям выплатят премии до конца года в размере до 150 тысяч рублей. Премию получат педагоги, подготовившие школьников к ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «40 учителей получат премии до 150 тыс. рублей», — сообщается на сайте. Как отмечается, стимулирующие выплаты педагоги в крае получают уже 11 лет. Награды педагоги получат за подготовку школьников, получивших больше 95 баллов за ЕГЭ, и учителя, подготовившие призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также премии получат и педработники из топ-100 школ Пермского края (всего награды получат педагоги 107 школ). На данные цели правительство Пермского края решило выделить 100 млн рублей из регионального бюджета.