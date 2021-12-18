18 декабря 2021
17 декабря 2021

Пермским учителям выплатят годовые премии до 150 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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День сдачи ЕГЭ родителями. Курган, учитель, школьная доска, егэ, урок, класс, экзамен, школьный класс, школа, единый государственный экзамен, огэ
Стимулирующие выплаты педагоги края получают уже 11 лет Фото:

Пермским учителям выплатят премии до конца года в размере до 150 тысяч рублей. Премию получат педагоги, подготовившие школьников к ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края.

«40 учителей получат премии до 150 тыс. рублей», — сообщается на сайте. Как отмечается, стимулирующие выплаты педагоги в крае получают уже 11 лет.

Награды педагоги получат за подготовку школьников, получивших больше 95 баллов за ЕГЭ, и учителя, подготовившие призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также премии получат и педработники из топ-100 школ Пермского края (всего награды получат педагоги 107 школ). На данные цели правительство Пермского края решило выделить 100 млн рублей из регионального бюджета.

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Пермским учителям выплатят премии до конца года в размере до 150 тысяч рублей. Премию получат педагоги, подготовившие школьников к ЕГЭ и Всероссийской олимпиаде. Об этом сообщает сайт правительства Пермского края. «40 учителей получат премии до 150 тыс. рублей», — сообщается на сайте. Как отмечается, стимулирующие выплаты педагоги в крае получают уже 11 лет. Награды педагоги получат за подготовку школьников, получивших больше 95 баллов за ЕГЭ, и учителя, подготовившие призеров и победителей регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Также премии получат и педработники из топ-100 школ Пермского края (всего награды получат педагоги 107 школ). На данные цели правительство Пермского края решило выделить 100 млн рублей из регионального бюджета.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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