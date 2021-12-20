Зюганов: «Единая Россия» подставляет Путина. «Страну ждут неприятности»

21 декабря 2021 в 01:42 Размер текста - 17 +

Зюганов предупредил Путина о «больших неприятностях» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Партия «Единая Россия» своей деятельностью подставляет президента России Владимира Путина, не выполняя все поручения главы государства. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что, если Путин «не опомнится», страну ждут неприятности. «Я считаю, что вся нынешняя деятельность „Единой России“ — это подрыв стабильности в стране и удар лично по Путину. <…> За всем этим просматривается, без преувеличения, вредительская политика. Стремление перечеркнуть установки, заявленные в обращениях главы государства. И привести страну к результатам, прямо противоположным», — передает слова Зюганова официальный сайт КПРФ. Он также заявил, что, если Путин и его окружение «не опомнятся, можно ждать больших неприятностей». Зюганов пояснил, что Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что Россия должна войти в пятерку ведущих экономик, одолеть бедность, остановить вымирание, прорваться к новейшим технологиям, повысить зарплаты бюджетникам и пенсии, обеспечить жильем всех нуждающихся, создать городские условия на селе и наладить качественную медицинскую помощь. Однако «Единая Россия» провалила все эти поручения. Ранее Зюганов написал открытое письмо Путину. Он призвал изменить государственную политику РФ. В противном случае, по мнению Зюганова, страну ждет развал. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Партия «Единая Россия» своей деятельностью подставляет президента России Владимира Путина, не выполняя все поручения главы государства. Об этом заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Он отметил, что, если Путин «не опомнится», страну ждут неприятности. «Я считаю, что вся нынешняя деятельность „Единой России“ — это подрыв стабильности в стране и удар лично по Путину. <…> За всем этим просматривается, без преувеличения, вредительская политика. Стремление перечеркнуть установки, заявленные в обращениях главы государства. И привести страну к результатам, прямо противоположным», — передает слова Зюганова официальный сайт КПРФ. Он также заявил, что, если Путин и его окружение «не опомнятся, можно ждать больших неприятностей». Зюганов пояснил, что Путин, выступая с посланием к Федеральному Собранию, заявил, что Россия должна войти в пятерку ведущих экономик, одолеть бедность, остановить вымирание, прорваться к новейшим технологиям, повысить зарплаты бюджетникам и пенсии, обеспечить жильем всех нуждающихся, создать городские условия на селе и наладить качественную медицинскую помощь. Однако «Единая Россия» провалила все эти поручения. Ранее Зюганов написал открытое письмо Путину. Он призвал изменить государственную политику РФ. В противном случае, по мнению Зюганова, страну ждет развал.