31 мая 2021

Зюганов предупредил Путина о грядущем развале России. «Через 5-10 лет рухнем в пропасть»

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Зюганов написал открытое письмо президенту России Фото:

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов написал открытое письмо президенту России Владимиру Путину. Он призвал изменить государственную политику РФ. В противном случае, по мнению Зюганова, страну ждет развал.

«Если наша экономическая система и дальше будет строиться под диктовку олигархических сырьевых корпораций, мы через 5—10 лет окончательно рухнем в пропасть — уже безо всякой возможности выбраться», — написал Зюганов в обращении к президенту. Его текст опубликован на сайте партии.

Чтобы избежать этого, Зюганов считает необходимым усилить поддержку отечественной науки и укрепить ее связи с производством, увеличить расходы на медицину и социальную помощь граждан, поднять минимальный прожиточный уровень до 25 тысяч рубелей, а также остановить утечку специалистов из РФ.

«Я обращаюсь к вам, Владимир Владимирович, с призывом о пересмотре проводимой политики. Промедление может иметь для России роковые последствия. Это призыв о смене разрушительного социально-экономического курса. Об отказе от людоедской „пенсионной реформы“, ставшей главной ошибкой последних лет. О продолжении принципиального ремонта Конституции», — подытожил глава КПРФ.

Ранее Зюганов предупредил власти РФ о возврате 1990-х. Причиной этому может послужит «утечка мозгов» из страны. Политик привел в качестве примера компанию Билла Гейтса, в которой половина сотрудников — русские.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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