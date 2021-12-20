Исследование: пандемия перевернула иерархию чиновников в России

21 декабря 2021 в 07:55 Размер текста - 17 +

Большинству чиновников на удаленке не хватало личного присутствия коллег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Во время перехода на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса у госслужащих в РФ изменилась иерархия. В кабинетах чиновники, которые ближе сидели к министру, быстрее получали возможность высказаться. Об этом сообщили исследователи Центра перспективных и управленческих решений (ЦУР). «До пандемии иерархия воспроизводилась прежде всего через рабочий кабинет руководителя и коммуникации в рабочих пространствах. Иерархия кабинетного мира, предполагает ЦПУР, предусматривала, что чем ближе чиновник сидит за длинным столом к министру, тем он важнее и быстрее получает слово», — передает « Коммерсант » со ссылкой на исследование. Во время работы на удаленке руководитель организовывал и модерировал встречи, а также определял очередность говорящих. Также начальники стали доступнее сотрудникам для рабочей коммуникации. Еще одним изменением в иерархии стало управление потоками информации. Руководители давали подчиненным доступ только к «избранным фрагментам информации», которые были нужны для выполнения задачи. Документы для служебного пользования перестали чрезмерно защищать и с ними можно было работать онлайн. В ЦУР сообщили, что 28% опрошенных испытывали сложности во время перехода на удаленку, еще 88% были недовольны отсутствием личного общения с коллегами, у 16% респондентов были проблемы с новыми программами и портативной техникой. Работники во время пандемии могут переходить на удаленный режим работы, сообщил URA.RU заслуженный юрист России Иван Соловьев. Для этого нужно написать заявление работодателю. Но из-за этого могут измениться обязанности, а соответственно и зарплата. Список сотрудников для перевода на удаленку определяет работодатель. Если сотруднику отказали в переходе на дистант, то в суде вряд ли будут рассматривать такой иск, сказал юрист. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Во время перехода на удаленный режим работы из-за пандемии коронавируса у госслужащих в РФ изменилась иерархия. В кабинетах чиновники, которые ближе сидели к министру, быстрее получали возможность высказаться. Об этом сообщили исследователи Центра перспективных и управленческих решений (ЦУР). «До пандемии иерархия воспроизводилась прежде всего через рабочий кабинет руководителя и коммуникации в рабочих пространствах. Иерархия кабинетного мира, предполагает ЦПУР, предусматривала, что чем ближе чиновник сидит за длинным столом к министру, тем он важнее и быстрее получает слово», — передает «Коммерсант» со ссылкой на исследование. Во время работы на удаленке руководитель организовывал и модерировал встречи, а также определял очередность говорящих. Также начальники стали доступнее сотрудникам для рабочей коммуникации. Еще одним изменением в иерархии стало управление потоками информации. Руководители давали подчиненным доступ только к «избранным фрагментам информации», которые были нужны для выполнения задачи. Документы для служебного пользования перестали чрезмерно защищать и с ними можно было работать онлайн. В ЦУР сообщили, что 28% опрошенных испытывали сложности во время перехода на удаленку, еще 88% были недовольны отсутствием личного общения с коллегами, у 16% респондентов были проблемы с новыми программами и портативной техникой. Работники во время пандемии могут переходить на удаленный режим работы, сообщил URA.RU заслуженный юрист России Иван Соловьев. Для этого нужно написать заявление работодателю. Но из-за этого могут измениться обязанности, а соответственно и зарплата. Список сотрудников для перевода на удаленку определяет работодатель. Если сотруднику отказали в переходе на дистант, то в суде вряд ли будут рассматривать такой иск, сказал юрист.