Юрист назвал способ уйти на удаленку в пандемию

Чтобы перейти на удаленку, необходимо написать заявление и прописать такой формат работы в трудовом договоре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Работник в пандемию при желании может перейти на удаленный формат работы, для этого ему необходимо написать соответствующее заявление работодателю с просьбой о переводе. Об этом рассказал URA.RU заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Сейчас в стране действует правило — 60% сотрудников в пандемию должны перевестись на удаленную работу. Здесь, конечно же, вопрос договоренности между работодателем и сотрудником. Никто не запрещает сотруднику написать заявление в установленном порядке с просьбой перевести его на удаленный режим работы с обоснованием. Ведь перечень сотрудников, которых переводят на удаленный формат работы, определяет работодатель, и оформляется это в виде локального нормативного акта. Поэтому сотрудник, который хочет перевесить на такой формат работы, должен свое волеизъявление официально оформить в письменной форме. Другой вопрос в том, что любой перевод на удаленку может повлечь за собой изменение в должностных обязанностях человека, их может стать меньше, и, соответственно, может уменьшиться зарплата. Человек должен быть к этому готов. Если работнику мотивированно отказали в переводе на удаленную работу, то суд вряд ли примет к рассмотрению такой иск», — рассказал Иван Соловьев.

Кроме того, если работника перевели на удаленку, то он может запросить компенсацию расходов на работу. «Работодателю сегодня выгодно переводить работника на удаленку, ведь он себя освобождает от ряда финансовых трат, в том числе на содержание места работы. Опять же, работник может запросить компенсацию расходов по работе, на телефонную связь, за электричество, и это будет абсолютно законно», — заключил эксперт.

Руководитель правового департамента Конфедерации труда России, член Ассоциации «Юристы за трудовые права» Олег Бабич указал, что при переходе на удаленную работу есть нюанс. «Работник не может перейти на удаленную работу, если это не прописано в трудовом договоре. Если это не прописано, то нет оснований и права у работодателя отправлять сотрудника на удаленку. Кого отправлять работать из дома решает работодатель после подписания соответствующего договора», — объяснил Бабич.