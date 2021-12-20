20 декабря 2021

Мэрии Перми не по карману уборка снега в центре

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Уборка снега на улицах города. Пермь, уборка снега, уборка дорог
На содержание муниципального предприятия надо по 500 млн руб. в месяц Фото:

Администрация Перми отказалась от идеи создания муниципального предприятия по уборке центральных улиц. На заседании Пермской гордумы 21 декабря мэр Алексей Демкин заявил, что на эти цели надо порядка 2 млрд руб.

«Вопрос по созданию муниципального учреждения, которое бы занималось работами по содержанию и очистке дорог, неоднократно обсуждался. Но ввиду того, что это достаточно капиталоемкий вопрос, мы вынесли его обсуждение на региональный уровень. Сегодня у нас нет внутренних источников, которые позволили бы создать это предприятие и сбалансировать бюджет», — отметил Алексей Демкин. Трансляция заседания велась на сайте гордумы.

И. о. вице-мэра Дмитрий Галиханов отметил на заседании, что помимо расходов на создание учреждения, необходимо ежемесячно по 500 млн руб. на его содержание. О том, что власти намерены создать муниципальное предприятие, которое занималось бы уборкой снега в центре города, Демкин заявил в феврале 2021 года.

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Администрация Перми отказалась от идеи создания муниципального предприятия по уборке центральных улиц. На заседании Пермской гордумы 21 декабря мэр Алексей Демкин заявил, что на эти цели надо порядка 2 млрд руб. «Вопрос по созданию муниципального учреждения, которое бы занималось работами по содержанию и очистке дорог, неоднократно обсуждался. Но ввиду того, что это достаточно капиталоемкий вопрос, мы вынесли его обсуждение на региональный уровень. Сегодня у нас нет внутренних источников, которые позволили бы создать это предприятие и сбалансировать бюджет», — отметил Алексей Демкин. Трансляция заседания велась на сайте гордумы. И. о. вице-мэра Дмитрий Галиханов отметил на заседании, что помимо расходов на создание учреждения, необходимо ежемесячно по 500 млн руб. на его содержание. О том, что власти намерены создать муниципальное предприятие, которое занималось бы уборкой снега в центре города, Демкин заявил в феврале 2021 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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