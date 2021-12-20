Мэрии Перми не по карману уборка снега в центре

Администрация Перми отказалась от идеи создания муниципального предприятия по уборке центральных улиц. На заседании Пермской гордумы 21 декабря мэр Алексей Демкин заявил, что на эти цели надо порядка 2 млрд руб.
«Вопрос по созданию муниципального учреждения, которое бы занималось работами по содержанию и очистке дорог, неоднократно обсуждался. Но ввиду того, что это достаточно капиталоемкий вопрос, мы вынесли его обсуждение на региональный уровень. Сегодня у нас нет внутренних источников, которые позволили бы создать это предприятие и сбалансировать бюджет», — отметил Алексей Демкин. Трансляция заседания велась на сайте гордумы.
И. о. вице-мэра Дмитрий Галиханов отметил на заседании, что помимо расходов на создание учреждения, необходимо ежемесячно по 500 млн руб. на его содержание. О том, что власти намерены создать муниципальное предприятие, которое занималось бы уборкой снега в центре города, Демкин заявил в феврале 2021 года.
Администрация Перми отказалась от идеи создания муниципального предприятия по уборке центральных улиц. На заседании Пермской гордумы 21 декабря мэр Алексей Демкин заявил, что на эти цели надо порядка 2 млрд руб. «Вопрос по созданию муниципального учреждения, которое бы занималось работами по содержанию и очистке дорог, неоднократно обсуждался. Но ввиду того, что это достаточно капиталоемкий вопрос, мы вынесли его обсуждение на региональный уровень. Сегодня у нас нет внутренних источников, которые позволили бы создать это предприятие и сбалансировать бюджет», — отметил Алексей Демкин. Трансляция заседания велась на сайте гордумы. И. о. вице-мэра Дмитрий Галиханов отметил на заседании, что помимо расходов на создание учреждения, необходимо ежемесячно по 500 млн руб. на его содержание. О том, что власти намерены создать муниципальное предприятие, которое занималось бы уборкой снега в центре города, Демкин заявил в феврале 2021 года.