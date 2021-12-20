Мэрии Перми не по карману уборка снега в центре

На содержание муниципального предприятия надо по 500 млн руб. в месяц Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Администрация Перми отказалась от идеи создания муниципального предприятия по уборке центральных улиц. На заседании Пермской гордумы 21 декабря мэр Алексей Демкин заявил, что на эти цели надо порядка 2 млрд руб.

«Вопрос по созданию муниципального учреждения, которое бы занималось работами по содержанию и очистке дорог, неоднократно обсуждался. Но ввиду того, что это достаточно капиталоемкий вопрос, мы вынесли его обсуждение на региональный уровень. Сегодня у нас нет внутренних источников, которые позволили бы создать это предприятие и сбалансировать бюджет», — отметил Алексей Демкин. Трансляция заседания велась на сайте гордумы.

И. о. вице-мэра Дмитрий Галиханов отметил на заседании, что помимо расходов на создание учреждения, необходимо ежемесячно по 500 млн руб. на его содержание. О том, что власти намерены создать муниципальное предприятие, которое занималось бы уборкой снега в центре города, Демкин заявил в феврале 2021 года.