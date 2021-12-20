20 декабря 2021
19 декабря 2021

Мишустин выделил Челябинску полмиллиарда рублей на дороги

© Служба новостей «URA.RU»
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Дорога, трасса. М5. Челябинская область, дорожные работы, трасса, м5, автодорога, ремонт дороги, дорога, автотранспорт, автомобильная дорога
Область дополнительно получит 587,8 млн рублей (фото из архива) Фото:

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение в 2022 году дополнительно выделить Челябинской области 587,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Как сообщили URA.RU в региональном миндортрансе, речь идет о дорогах регионального и местного значения.

«В 2022 году область из федерального бюджета дополнительно получит 587,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин 20 декабря. Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы РФ „Развитие транспортной системы“», — заявили в министерстве.

В министерстве отмечают, что такую же сумму регион получит и в 2023 году. Данные средства будут направлены на приведение в нормативное состояние региональных автодорог. Всего в 2022 году на челябинские дороги из федерального бюджета выделено уже 1,8 млрд рублей.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о распределении бюджетных трансфертов между городскими агломерациями. Область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте.

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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение в 2022 году дополнительно выделить Челябинской области 587,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Как сообщили URA.RU в региональном миндортрансе, речь идет о дорогах регионального и местного значения. «В 2022 году область из федерального бюджета дополнительно получит 587,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин 20 декабря. Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы РФ „Развитие транспортной системы“», — заявили в министерстве. В министерстве отмечают, что такую же сумму регион получит и в 2023 году. Данные средства будут направлены на приведение в нормативное состояние региональных автодорог. Всего в 2022 году на челябинские дороги из федерального бюджета выделено уже 1,8 млрд рублей. Ранее Мишустин подписал распоряжение о распределении бюджетных трансфертов между городскими агломерациями. Область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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