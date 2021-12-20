Мишустин выделил Челябинску полмиллиарда рублей на дороги

Область дополнительно получит 587,8 млн рублей (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение в 2022 году дополнительно выделить Челябинской области 587,8 млн рублей на ремонт автомобильных дорог. Как сообщили URA.RU в региональном миндортрансе, речь идет о дорогах регионального и местного значения.

«В 2022 году область из федерального бюджета дополнительно получит 587,8 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал Мишустин 20 декабря. Финансирование осуществляется в рамках госпрограммы РФ „Развитие транспортной системы“», — заявили в министерстве.

В министерстве отмечают, что такую же сумму регион получит и в 2023 году. Данные средства будут направлены на приведение в нормативное состояние региональных автодорог. Всего в 2022 году на челябинские дороги из федерального бюджета выделено уже 1,8 млрд рублей.

Ранее Мишустин подписал распоряжение о распределении бюджетных трансфертов между городскими агломерациями. Область получила 150 млн рублей на реконструкцию Ленинградского моста в Челябинске, в связи с опережающим графиком работы на данном объекте.