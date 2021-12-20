Пермяки передумали создавать свой бизнес

Пермяки чаще закрывают свой бизнес, чем создают новый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае в 2021 году создано на четверть меньше новых предприятий, чем в прошлом. При этом количество закрытых бизнесов осталось практически на прежнем уровне. Такими данными с URA.RU поделилась консалтинговая компания FinExpertiza.

«С января по ноябрь 2020 года в Пермском крае создано 2 604 предприятия, за тот же период 2021 года — 1 952. Изменение количества созданных предприятий составило минус 25%», — говорится в исследовании. Закрывается бизнесов гораздо больше — 6 255 в прошлом году и 6 114 в этом.

Если в Пермском крае количество закрытых компаний за год почти не изменилось, то в целом по России оно сократилось на четверть. «Рынок покинули 345,7 тыс. компаний, что стало минимальным показателем смертности бизнеса за последние шесть лет», — отмечают эксперты. По мнению президента FinExpertiza Global Елены Трубниковой, бизнес во многом оправился после тяжелого периода карантинных ограничений и обвалившегося потребительского спроса. Но ожидание новых антиковидных мер, которые могут изменить рыночные правила, мешает строить предпринимателям долгосрочные планы.