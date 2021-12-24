Автоэксперт раскритиковал новый закон против автомобилистов

24 декабря 2021 в 15:00 Размер текста - 17 +

Взимание штрафов с помощью нейросетей ни на что не повлияет, считает Кирилл Форманчук Фото: Александр Мамаев © URA.RU Возможность взыскания просроченных автомобильных штрафов с помощью нейросети не ускорит их оплату. Это лишь узаконит формальное участие судебных приставов в этом процессе, заявил URA.RU президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук, комментируя поправки в закон об исполнительном производстве. «Взыскание штрафов зависит не от того, кто их собирает, а от наличия денег на счету у должника. Нарушать меньше или платить быстрее из-за внедрения искусственного интеллекта люди не станут. Зато в дальнейшем можно будет обосновывать траты на содержание этой технологии ее обновлением или модернизацией», — пояснил спикер. Участие судебных приставов в процессе сбора просроченных платежей вообще формально, считает Форманчук. Обмен документами давно происходит в электронном виде и практически без участия человека: постановления подписываются «для галочки», а иногда и вовсе отправляются без подписи. Все остальное делает программа. По мнению спикера, ответственные водители рассчитываются по штрафам в период действия 50-процентной скидки. Цифровизация государственных ведомств, в том числе переход от бумажного оформления и доставки документации к электронному, стала возможна в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Одним из самых популярных приложений 2021 года стало «Госуслуги.Авто», позволяющее предъявлять сотруднику ГИБДД свидетельство регистрации транспортного средства в виде цифрового кода на смартфоне. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Возможность взыскания просроченных автомобильных штрафов с помощью нейросети не ускорит их оплату. Это лишь узаконит формальное участие судебных приставов в этом процессе, заявил URA.RU президент Федерации автовладельцев России в Свердловской области, автоэксперт Кирилл Форманчук, комментируя поправки в закон об исполнительном производстве. «Взыскание штрафов зависит не от того, кто их собирает, а от наличия денег на счету у должника. Нарушать меньше или платить быстрее из-за внедрения искусственного интеллекта люди не станут. Зато в дальнейшем можно будет обосновывать траты на содержание этой технологии ее обновлением или модернизацией», — пояснил спикер. Участие судебных приставов в процессе сбора просроченных платежей вообще формально, считает Форманчук. Обмен документами давно происходит в электронном виде и практически без участия человека: постановления подписываются «для галочки», а иногда и вовсе отправляются без подписи. Все остальное делает программа. По мнению спикера, ответственные водители рассчитываются по штрафам в период действия 50-процентной скидки. Цифровизация государственных ведомств, в том числе переход от бумажного оформления и доставки документации к электронному, стала возможна в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Одним из самых популярных приложений 2021 года стало «Госуслуги.Авто», позволяющее предъявлять сотруднику ГИБДД свидетельство регистрации транспортного средства в виде цифрового кода на смартфоне.