Власти ХМАО готовятся увеличить пособия для льготников

Власти ХМАО планируют в следующем году увеличить пособия сразу для нескольких категорий льготников — малообеспеченных семей, детей-инвалидов, ветеранов труда и жертв политических репрессий. Об этом рассказали в департаменте социального развития ХМАО.
«Департаментом принято решение о том, что необходимо проиндексировать ряд мер социальной поддержки с 1 января следующего года на уровень инфляции. По состоянию на сегодняшний день это 4%», — сообщили в департаменте.
В рамках индексации планируется увеличить также выплаты для тружеников тыла, инвалидов детства, детей, потерявших кормильца и тем, кто осуществляет уход за пожилыми людьми. Правительство ХМАО рассмотрит инициативу департамента о повышении выплат на ближайшем заседании, оно состоится 24 декабря.
Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличат выплаты для семей с детьми. В частности до 100 тысяч рублей возрастет размер пособия при возникновении экстремальной ситуации.
Власти ХМАО планируют в следующем году увеличить пособия сразу для нескольких категорий льготников — малообеспеченных семей, детей-инвалидов, ветеранов труда и жертв политических репрессий. Об этом рассказали в департаменте социального развития ХМАО. «Департаментом принято решение о том, что необходимо проиндексировать ряд мер социальной поддержки с 1 января следующего года на уровень инфляции. По состоянию на сегодняшний день это 4%», — сообщили в департаменте. В рамках индексации планируется увеличить также выплаты для тружеников тыла, инвалидов детства, детей, потерявших кормильца и тем, кто осуществляет уход за пожилыми людьми. Правительство ХМАО рассмотрит инициативу департамента о повышении выплат на ближайшем заседании, оно состоится 24 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличат выплаты для семей с детьми. В частности до 100 тысяч рублей возрастет размер пособия при возникновении экстремальной ситуации.