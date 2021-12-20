Власти ХМАО готовятся увеличить пособия для льготников

Увеличить пособия планируется с 1 января следующего года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти ХМАО планируют в следующем году увеличить пособия сразу для нескольких категорий льготников — малообеспеченных семей, детей-инвалидов, ветеранов труда и жертв политических репрессий. Об этом рассказали в департаменте социального развития ХМАО.

«Департаментом принято решение о том, что необходимо проиндексировать ряд мер социальной поддержки с 1 января следующего года на уровень инфляции. По состоянию на сегодняшний день это 4%», — сообщили в департаменте.

В рамках индексации планируется увеличить также выплаты для тружеников тыла, инвалидов детства, детей, потерявших кормильца и тем, кто осуществляет уход за пожилыми людьми. Правительство ХМАО рассмотрит инициативу департамента о повышении выплат на ближайшем заседании, оно состоится 24 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличат выплаты для семей с детьми. В частности до 100 тысяч рублей возрастет размер пособия при возникновении экстремальной ситуации.