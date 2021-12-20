20 декабря 2021
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Власти ХМАО готовятся увеличить пособия для льготников

© Служба новостей «URA.RU»
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Увеличить пособия планируется с 1 января следующего года Фото:

Власти ХМАО планируют в следующем году увеличить пособия сразу для нескольких категорий льготников — малообеспеченных семей, детей-инвалидов, ветеранов труда и жертв политических репрессий. Об этом рассказали в департаменте социального развития ХМАО.

«Департаментом принято решение о том, что необходимо проиндексировать ряд мер социальной поддержки с 1 января следующего года на уровень инфляции. По состоянию на сегодняшний день это 4%», — сообщили в департаменте.

В рамках индексации планируется увеличить также выплаты для тружеников тыла, инвалидов детства, детей, потерявших кормильца и тем, кто осуществляет уход за пожилыми людьми. Правительство ХМАО рассмотрит инициативу департамента о повышении выплат на ближайшем заседании, оно состоится 24 декабря.

Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличат выплаты для семей с детьми. В частности до 100 тысяч рублей возрастет размер пособия при возникновении экстремальной ситуации.

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Власти ХМАО планируют в следующем году увеличить пособия сразу для нескольких категорий льготников — малообеспеченных семей, детей-инвалидов, ветеранов труда и жертв политических репрессий. Об этом рассказали в департаменте социального развития ХМАО. «Департаментом принято решение о том, что необходимо проиндексировать ряд мер социальной поддержки с 1 января следующего года на уровень инфляции. По состоянию на сегодняшний день это 4%», — сообщили в департаменте. В рамках индексации планируется увеличить также выплаты для тружеников тыла, инвалидов детства, детей, потерявших кормильца и тем, кто осуществляет уход за пожилыми людьми. Правительство ХМАО рассмотрит инициативу департамента о повышении выплат на ближайшем заседании, оно состоится 24 декабря. Ранее URA.RU сообщало, что власти ХМАО увеличат выплаты для семей с детьми. В частности до 100 тысяч рублей возрастет размер пособия при возникновении экстремальной ситуации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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