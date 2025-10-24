В Сургуте предложили построить медколледж на месте недостроенного морга
На снос здания потребуется около ста миллионов рублей
В Сургуте предложили снести недостроенный морг на улице Каролинского, а на его месте построить корпус медколледжа СурГУ. Такое решение прозвучало на комитете думы города по городскому хозяйству.
«С университетом и окружными властями предварительная договоренность достигнута, сообщил заместитель главы Сургута Алексей Фокеев. А студентам-медикам и их преподавателям было бы удобно учиться в медицинском квартале, в непосредственной близости от центра охраны материнства и детства, станции переливания крови, станции скорой помощи и поликлиники, которую здесь планируется построить», — написала депутат города Дина Биглова-Фатова в своем telegram-канале.
Однако депутаты не оценили такое предложение, так как на снос здания потребуется около ста миллионов рублей из бюджетных средств. Они считают, что нужно продать здание и реализовать его с назначением земельного участка «медицина». Рассмотреть эту возможность поручено мэрии Сургута. «В любом случае ждем результатов экспертизы, которая покажет в каком состоянии находится недострой», — добавила депутат.
