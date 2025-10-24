В Сургуте предложили построить медколледж на месте недостроенного морга

На снос здания потребуется около ста миллионов рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Сургуте предложили снести недостроенный морг на улице Каролинского, а на его месте построить корпус медколледжа СурГУ. Такое решение прозвучало на комитете думы города по городскому хозяйству.

«С университетом и окружными властями предварительная договоренность достигнута, сообщил заместитель главы Сургута Алексей Фокеев. А студентам-медикам и их преподавателям было бы удобно учиться в медицинском квартале, в непосредственной близости от центра охраны материнства и детства, станции переливания крови, станции скорой помощи и поликлиники, которую здесь планируется построить», — написала депутат города Дина Биглова-Фатова в своем telegram-канале.