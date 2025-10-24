Власти Ханты-Мансийска раскрыли, на сколько подняли зарплату бюджетникам

В Ханты-Мансийске бюджетникам прибавили зарплату Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) почти на 8% увеличен фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений. Об этом URA.RU сообщили в мэрии.

«В Ханты-Мансийске принимаются меры по увеличению фондов оплаты труда с 1 октября 2025 года на 7,6 процентов всем категориям работников, которые не предусмотрены указами президента Российской Федерации. Вносятся изменения в соответствующие правовые акты, регулирующие оплату труда работников муниципальных учреждений», — сообщили агентству в администрации муниципалитета.

Изменения коснулись работников сфер образования, здравоохранения, культуры, социального обеспечения. Всего в ХМАО такая индексация затронула порядка 80 тысяч человек.

