В ХМАО врачи впервые применили инновационный метод очистки крови
В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска внедрили уникальную для Югры медицинскую технологию по переливанию крови — каскадную плазмофильтрацию. Два первых пациента с тяжелыми заболеваниями крови уже прошли процедуру, которая позволяет выборочно удалять из плазмы вредные компоненты, сохраняя полезные вещества. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Пасков в личном telegram-канале.
«Суть метода в том, что плазма проходит через специальный фильтр, который задерживает патологические компоненты, но сохраняет все полезное. <...> Это серьезный шаг вперед для медицинской помощи в регионе. Теперь у наших врачей есть еще один высокотехнологичный инструмент, который помогает сохранять здоровье и жизнь пациентов», — пояснил Пасков.
Первые процедуры выполнены в онкологическом центре больницы. У пациентов после курса лечения отмечается улучшение показателей анализов и общего самочувствия. Метод особенно эффективен для больных, не отвечающих на стандартную терапию.
