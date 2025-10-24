Логотип РИА URA.RU
В ХМАО врачи впервые применили инновационный метод очистки крови

24 октября 2025 в 12:43
В ХМАО врачи впервые применили новую технологию переливания крови

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Окружной клинической больнице Ханты-Мансийска внедрили уникальную для Югры медицинскую технологию по переливанию крови — каскадную плазмофильтрацию. Два первых пациента с тяжелыми заболеваниями крови уже прошли процедуру, которая позволяет выборочно удалять из плазмы вредные компоненты, сохраняя полезные вещества. Об этом рассказал директор департамента здравоохранения ХМАО Роман Пасков в личном telegram-канале.

«Суть метода в том, что плазма проходит через специальный фильтр, который задерживает патологические компоненты, но сохраняет все полезное. <...> Это серьезный шаг вперед для медицинской помощи в регионе. Теперь у наших врачей есть еще один высокотехнологичный инструмент, который помогает сохранять здоровье и жизнь пациентов», — пояснил Пасков.

Первые процедуры выполнены в онкологическом центре больницы. У пациентов после курса лечения отмечается улучшение показателей анализов и общего самочувствия. Метод особенно эффективен для больных, не отвечающих на стандартную терапию.

