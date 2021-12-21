Ожидается, что снегопады продлятся как минимум до 23 декабря Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Последствием мощного снегопада, накрывшего Екатеринбург 21 декабря, стали десятибалльные пробки. Движение серьезно затруднено не только в центре города, но и на окраинах, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

В частности, коллапс на всем протяжении проспекта Ленина, ул. Первомайской (от Восточной до Карла Либкнехта), ул. Малышева, ул. 8 Марта, ул. Куйбышева и ул. Луначарского. Предполагается, что ситуация начнет улучшаться только к восьми вечера.

Ранее URA.RU писало, что власти ориентируются, что обильные снегопады продлятся до 23 декабря. По разным подсчетам, на дороги может выпасть до 40 сантиметров осадков. Исходя из этого руководство города выбирало стратегию уборки улиц. О том, как власти борются со стихией, мэрия будет подробно рассказывать утром 22 декабря.

Фото: скриншот с «Яндекс.Карт»