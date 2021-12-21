Екатеринбург встал в десятибалльные пробки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, снег, пробка, город екатеринбург, плотинка, снежная погода
Ожидается, что снегопады продлятся как минимум до 23 декабря Фото:

Последствием мощного снегопада, накрывшего Екатеринбург 21 декабря, стали десятибалльные пробки. Движение серьезно затруднено не только в центре города, но и на окраинах, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

В частности, коллапс на всем протяжении проспекта Ленина, ул. Первомайской (от Восточной до Карла Либкнехта), ул. Малышева, ул. 8 Марта, ул. Куйбышева и ул. Луначарского. Предполагается, что ситуация начнет улучшаться только к восьми вечера.

Ранее URA.RU писало, что власти ориентируются, что обильные снегопады продлятся до 23 декабря. По разным подсчетам, на дороги может выпасть до 40 сантиметров осадков. Исходя из этого руководство города выбирало стратегию уборки улиц. О том, как власти борются со стихией, мэрия будет подробно рассказывать утром 22 декабря.

Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Екатеринбург» и в viber-канале «Екатеринбург», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Последствием мощного снегопада, накрывшего Екатеринбург 21 декабря, стали десятибалльные пробки. Движение серьезно затруднено не только в центре города, но и на окраинах, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты». В частности, коллапс на всем протяжении проспекта Ленина, ул. Первомайской (от Восточной до Карла Либкнехта), ул. Малышева, ул. 8 Марта, ул. Куйбышева и ул. Луначарского. Предполагается, что ситуация начнет улучшаться только к восьми вечера. Ранее URA.RU писало, что власти ориентируются, что обильные снегопады продлятся до 23 декабря. По разным подсчетам, на дороги может выпасть до 40 сантиметров осадков. Исходя из этого руководство города выбирало стратегию уборки улиц. О том, как власти борются со стихией, мэрия будет подробно рассказывать утром 22 декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...