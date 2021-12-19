Разносов на совещаниях в мэрии в эти дни не было, говорят собеседники Фото: Алена Полозова © URA.RU

Мэрия Екатеринбурга и администрации районов (в лице дорожно-эксплуатационных участков, ДЭУ) готовятся к сильным снегопадам 21—23 декабря, сообщили источники URA.RU, участвующие в кулуарных совещаниях по теме. По словам одного из собеседников агентства, в эти дни ожидается до 40 сантиметров осадков. В региональном управлении МЧС подтверждают опасения.

«По данным синоптиков, в ближайшие дни местами в Свердловской области ожидается сильный снег, на дорогах гололедица. Спасатели просят жителей быть предельно осторожными и внимательными», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Ранее URA.RU писало, что Екатеринбург в выходные накрыл мощный снегопад. Утром 20 декабря город встал в девятибалльные пробки. «Коммунальные службы работают на пределе. Вся техника, какая только есть, — на дорогах. Ухудшение обстановки ожидается 21—23 декабря. Ориентируемся на 40 сантиметров осадков», — поделился собеседник во власти. Он также отметил, что ни в выходные, ни на совещании в понедельник утром разносов от мэра Алексея Орлова в адрес сектора благоустройства, ответственного за уборку, и префектов якобы не было. «Обстановка рабочая», — передал он.