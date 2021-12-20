Губернатор Моор назвал сроки решения проблем с электричеством

В ближайший год ситуация с электроснабжением в тюменских поселках должна решиться Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор пообещал, что к концу 2022 года электроснабжение в поселках Тюменского района станет более надежным. Об этом глава региона сказал во время прямой линии, отвечая на вопросы населения.

По словам Моора, проблема с частыми отключениями света актуальна для поселков Тюменского района, поскольку эта территория быстро застраивается, и действующие сети не справляются с ростом нагрузки. «Электроснабжающие организации не всегда успевают со строительством новых сетей, с реконструкцией старых, для того, чтобы обеспечить надежное электроснабжение. Но тем не менее, многое делается. По Патрушево: там у нас две сетевые организации — компании „СУЭНКО“ и компания „Россети Тюмень“. До конца 22-го года запланирована замена провода, строительство двух трансформаторных подстанций также установка новых систем интеллектуального учета электроэнергии. Думаю, что все это позволит, если не полностью решить проблему с электроснабжением, то сделать его более устойчивым», — рассказал губернатор. Он добавил, что запланированы реконструкции сетей и в других населенных пунктах, жители которых жалуются на частые отключения: в СНТ «Плодовое» и поселке Ембаево.

Ранее URA.RU сообщало, что в тюменских СНТ выросло число плановых отключений электроэнергии из-за масштабных ремонтных работ компании «СУЭНКО» и высокого спроса на подключение новых потребителей. За последний год спрос на подключение садовых товариществ в Тюменском районе вырос в четыре раза по сравнению с 2020 годом.