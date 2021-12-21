В руководстве ОНФ появился борец с телефонным мошенниками

21 декабря 2021 в 19:09 Размер текста - 17 +

Общероссийский народный фронт переизбрал на новый срок всех сопредседателей движения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Общероссийский народный фронт (ОНФ) избрал новый состав Центрального штаба. В него вошел предприниматель в сфере IT, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектам, член Совета по правам человека Игорь Ашманов. На новом посту он пообещал бороться с телефонными мошенниками и кражей персональных данных. «В рамках работы в Народном фронте планирую заниматься всем, что связано с правами граждан в цифровой среде. В первую очередь, с валом телефонного мошенничества, с кражей персональных данных», — рассказал URA.RU Игорь Ашманов. Всего в состав Центрального штаба ОНФ вошли 78 человек. Среди них самая богатая женщина России, основательница российского онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Также в новый состав Центрального штаба вошла победительница конкурса «Лидеры России. Политика» 2020 года, основатель Школы адекватных родителей, телеведущая Виктория Дмитриева. Она пообещала заняться важными вопросами в области материнства, детства и семьи. «Для меня большая честь быть среди всех остальных членов Центрального штаба Народного фронта. Потому что многие из них для меня являются авторитетами в своих областях. И я знаю, что они много лет действительно созидают и делают хорошее для страны. И я надеюсь, что в процессе работы я также смогу принести пользу и решить важные вопросы в области материнства, детства и семьи», — рассказала URA.RU Дмитриева. Съезд Общероссийского народного фронта, в ходе которого были избраны новые члены Центрального штаба, проходит 21 декабря. Мероприятие стало юбилейным. Ранее стало известно, что на съезде планируют принять решение об обновлении руководства. Изменения ожидались на уровне Центрального штаба движения. В результате в новый состав Центрального штаба ОНФ не вошли писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин и дрессировщик Эдгар Запашный. При этом состав сопредседателей движения остался без изменения. ОНФ переизбрал на новый срок президента Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Михаила Рошаля, руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву, сопредседателя движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву, гендиректора группы компаний «КАМАЗ» Сергея Когогина и директора высшей школы госуправления РАНХиГС Алексея Комиссарова. ОНФ создали по инициативе президента РФ Владимира Путина. С таким предложением он выступил в 2011 году на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Основными задачами ОНФ являются контроль за исполнением указов и поручений президента РФ, борьба с коррупцией, расточительством и неэффективным расследованием государственных средства, а также повышение качества жизни россиян и защита их прав. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) избрал новый состав Центрального штаба. В него вошел предприниматель в сфере IT, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения и управления проектам, член Совета по правам человека Игорь Ашманов. На новом посту он пообещал бороться с телефонными мошенниками и кражей персональных данных. «В рамках работы в Народном фронте планирую заниматься всем, что связано с правами граждан в цифровой среде. В первую очередь, с валом телефонного мошенничества, с кражей персональных данных», — рассказал URA.RU Игорь Ашманов. Всего в состав Центрального штаба ОНФ вошли 78 человек. Среди них самая богатая женщина России, основательница российского онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко. Также в новый состав Центрального штаба вошла победительница конкурса «Лидеры России. Политика» 2020 года, основатель Школы адекватных родителей, телеведущая Виктория Дмитриева. Она пообещала заняться важными вопросами в области материнства, детства и семьи. «Для меня большая честь быть среди всех остальных членов Центрального штаба Народного фронта. Потому что многие из них для меня являются авторитетами в своих областях. И я знаю, что они много лет действительно созидают и делают хорошее для страны. И я надеюсь, что в процессе работы я также смогу принести пользу и решить важные вопросы в области материнства, детства и семьи», — рассказала URA.RU Дмитриева. Съезд Общероссийского народного фронта, в ходе которого были избраны новые члены Центрального штаба, проходит 21 декабря. Мероприятие стало юбилейным. Ранее стало известно, что на съезде планируют принять решение об обновлении руководства. Изменения ожидались на уровне Центрального штаба движения. В результате в новый состав Центрального штаба ОНФ не вошли писатель, сопредседатель партии «Справедливая Россия — За правду» Захар Прилепин и дрессировщик Эдгар Запашный. При этом состав сопредседателей движения остался без изменения. ОНФ переизбрал на новый срок президента Национальной медицинской палаты и НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Михаила Рошаля, руководителя образовательного центра «Сириус» Елену Шмелеву, сопредседателя движения «Бессмертный полк России» Елену Цунаеву, гендиректора группы компаний «КАМАЗ» Сергея Когогина и директора высшей школы госуправления РАНХиГС Алексея Комиссарова. ОНФ создали по инициативе президента РФ Владимира Путина. С таким предложением он выступил в 2011 году на межрегиональной конференции партии «Единая Россия» в Волгограде. Основными задачами ОНФ являются контроль за исполнением указов и поручений президента РФ, борьба с коррупцией, расточительством и неэффективным расследованием государственных средства, а также повышение качества жизни россиян и защита их прав.