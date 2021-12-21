Появились кадры избиения олимпийского чемпиона в Москве. «Мужик всегда отвечает за слова»

22 декабря 2021 в 00:01 Размер текста - 17 +

Мужчину пытались убедить не устраивать конфликт, потому что Дмитрий Соловьев является олимпийским чемпионом Фото: Александр Константинов © URA.RU В интернете появилось видео с избиением в центре Москвы олимпийского чемпиона Сочи и серебряного призера Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Кадры опубликовал telegram-канал «Москва 24». «В сети появилось видео нападения на фигуриста Дмитрия Соловьева около караоке-бара в центре Москвы», — говорится в сообщении telegram-канала. На видео попал момент, как зачинщик драки, перед тем как нанести удары по Соловьеву, задает ему вопрос «Ты мужик?», затем утверждает, что «мужик всегда отвечает свои слова». Также видно, как один из присутствовавших пытался успокоить агрессора с помощью аргумента, что Соловьев является олимпийским чемпионом. Зачинщик драки попросил убрать камеру, после принялся бить Дмитрия Соловьева. Ранее сообщалось, что ночью в центре Москвы фигурист Соловьев заступился за девушку, из-за чего был избит. Он был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Фигурист дал первые показания по совершенному нападению, пишет портал Sport24 . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В интернете появилось видео с избиением в центре Москвы олимпийского чемпиона Сочи и серебряного призера Игр в Пхенчхане в командных соревнованиях по фигурному катанию Дмитрия Соловьева. Кадры опубликовал telegram-канал «Москва 24». «В сети появилось видео нападения на фигуриста Дмитрия Соловьева около караоке-бара в центре Москвы», — говорится в сообщении telegram-канала. На видео попал момент, как зачинщик драки, перед тем как нанести удары по Соловьеву, задает ему вопрос «Ты мужик?», затем утверждает, что «мужик всегда отвечает свои слова». Также видно, как один из присутствовавших пытался успокоить агрессора с помощью аргумента, что Соловьев является олимпийским чемпионом. Зачинщик драки попросил убрать камеру, после принялся бить Дмитрия Соловьева. Ранее сообщалось, что ночью в центре Москвы фигурист Соловьев заступился за девушку, из-за чего был избит. Он был госпитализирован с тяжелой травмой головы. Фигурист дал первые показания по совершенному нападению, пишет портал Sport24.