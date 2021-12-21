Госдума отложила запрет на двойное гражданство чиновников

22 декабря 2021 в 09:42 Размер текста - 17 +

Госслужащие не смогут иметь иностранное гражданство Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Госдума отложила до 1 января 2023 года запрет на двойное гражданство для чиновников. До этого срока госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. «В части 4 слова «По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего федерального закона» заменить словами «С 1 января 2023 года», — указано в проекте федерального закона на сайте Госдумы. В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников. Изменения внесут в статью 41 закона «О государственной границе РФ» и статью 27 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Проект закона в конце ноября прошлого года внес президент РФ Владимир Путин, передают «Дни.ру». Изменения предполагают запрет на наличие иностранного гражданства для госслужащих и муниципальных чиновников, а также военных и других категорий. Также госслужащие должны будут сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, дающих право на проживание за рубежом, сообщает «Пятый канал». Их обяжут уведомить о наличии гражданства другой страны в течение 10 дней после вступления изменений в силу. За не подтверждение иностранного гражданства будут лишать должности. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Госдума отложила до 1 января 2023 года запрет на двойное гражданство для чиновников. До этого срока госслужащие должны отказаться от иностранного гражданства или вида на жительство за рубежом. «В части 4 слова «По истечении шести месяцев со дня вступления в силу настоящего федерального закона» заменить словами «С 1 января 2023 года», — указано в проекте федерального закона на сайте Госдумы. В Госдуме 21 декабря в третьем чтении приняли законопроект о запрете двойного гражданства для чиновников. Изменения внесут в статью 41 закона «О государственной границе РФ» и статью 27 федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Проект закона в конце ноября прошлого года внес президент РФ Владимир Путин, передают «Дни.ру». Изменения предполагают запрет на наличие иностранного гражданства для госслужащих и муниципальных чиновников, а также военных и других категорий. Также госслужащие должны будут сообщать об изменениях гражданства и приобретении документов, дающих право на проживание за рубежом, сообщает «Пятый канал». Их обяжут уведомить о наличии гражданства другой страны в течение 10 дней после вступления изменений в силу. За не подтверждение иностранного гражданства будут лишать должности.