Дочка «Ростеха» пожаловалась на пропажу 10 самолетов

22 декабря 2021 в 10:15 Размер текста - 17 +

Стоимость пропавших самолетов составляет 165 млн рублей Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Обнинском научно-производственном предприятии (ОНПП «Технология») — структуре «Ростеха» пожаловались на пропажу десяти российских легких самолетов аграрного назначения Т-500 в Казани. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Технологии» Алексей Будыкин. Пропали десять самолетов Т-500, которые заказало ОНПП «Технология» у компании МВЕН. Их стоимость составляет около 165 млн рублей. «Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — сказал Алексей Будыкин изданию РБК. По решению приставов девять самолетов должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятое воздушное судно использовалось в качестве выставочного экземпляра. Пропажу заметили 13 декабря во время судебной экспертизы. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану рассказали, что проводят доследственную проверку в соответствии с ч. 1 ст. 312 УК (растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено). В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что в курсе ситуации. Самолет Т-500 — специализированный современный самолет, который предназначен для воздушных химических работ. Его производительность составляет 150 гектаров в час. Судно можно использовать также для мониторинга окружающей среды, передает сайт MK.RU . Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Обнинском научно-производственном предприятии (ОНПП «Технология») — структуре «Ростеха» пожаловались на пропажу десяти российских легких самолетов аграрного назначения Т-500 в Казани. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора «Технологии» Алексей Будыкин. Пропали десять самолетов Т-500, которые заказало ОНПП «Технология» у компании МВЕН. Их стоимость составляет около 165 млн рублей. «Девять из десяти самолетов находились под арестом в рамках сводного исполнительного производства по взысканию задолженности с МВЕН перед бюджетом и иными взыскателями», — сказал Алексей Будыкин изданию РБК. По решению приставов девять самолетов должны были находиться на территории Казанского авиазавода им. Горбунова. Десятое воздушное судно использовалось в качестве выставочного экземпляра. Пропажу заметили 13 декабря во время судебной экспертизы. В управлении Федеральной службы судебных приставов по Татарстану рассказали, что проводят доследственную проверку в соответствии с ч. 1 ст. 312 УК (растрата, отчуждение, сокрытие или незаконная передача имущества, подвергнутого описи или аресту, совершенные лицом, которому это имущество вверено). В пресс-службе «Ростеха» сообщили, что в курсе ситуации. Самолет Т-500 — специализированный современный самолет, который предназначен для воздушных химических работ. Его производительность составляет 150 гектаров в час. Судно можно использовать также для мониторинга окружающей среды, передает сайт MK.RU.