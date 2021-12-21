Охотнику, застрелившему свердловского замглавы, вынесен приговор

Суд постановил взыскать с осужденного 2,3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Свердловской области Алексей Шамеев, который по неосторожности на охоте подстрелил замглавы Новоуральска Михаила Черницкого, получил 1 год и 6 месяцев ограничения свободы. Об этом сообщается на официальном сайте администрации МО г. Алапаевск.

«Суд назначил Шамееву Алексею наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с установлением ограничений и возложений обязанностей, указанных в приговоре», — говорится в сообщении.

В следственном управлении СК РФ по Свердловской области также отметили, что суд постановил взыскать с осужденного 2,3 миллиона рублей в счет компенсации морального вреда.

Трагедия произошла на охоте вблизи станции «Озеро» Алапаевского района вечером 27 ноября 2020 года. Шамеев решил провести контрольный спуск курка, не убедившись, что в патроннике пусто, и ствол не направлен в людей. В результате пуля попала в левое бедро Черницкого. С момента выстрела до приезда скорой прошло около 40 минут. К моменту приезда врачей Михаил уже истек кровью и скончался. По данным пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, мужчины имели разрешение на ношение и хранение оружия. Охоту производили по лицензии.