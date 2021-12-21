Возле рынка в Верхней Пышме нашли труп в машине

Следствию предстоит выяснить причины смерти мужчины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В автомобиле, припаркованном возле рынка в Верхней Пышме (Свердловская область), прохожие заметили труп мужчины за рулем и вызвали полицию. Причиной смерти водителя могли стать проблемы со здоровьем, рассказал URA.RU начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«В среду, 22 декабря, в полицию поступил сигнал о том, что на парковке в салоне машины находится водитель без признаков жизни. Прибывшие оперуполномоченные обнаружили, что двигатель у иномарки работал, предметы и вещи не пропали. Выяснилось, что мужчина недавно говорил супруге, что долго не мог уснуть из-за боли в груди, однако к врачам за помощью не обратился. С большой долей вероятности можно предположить, что причиной скоропостижной смерти стали проблемы со здоровьем», — объяснил Горелых.

Сыщикам удалось воспроизвести последние часы жизни покойного. Накануне вечером он после работы сел в свою черную «Шкоду Октавию» и отправился домой на улицу Юбилейную. По пути мужчина позвонил матери и сообщил, что купит продукты, однако до дома так и не добрался. Записи с камер наблюдения доказали, что свердловчанин зашел в магазин, затем сел в автомобиль, но тронуться уже не смог.

«Предварительно установлено, что признаков насильственной смерти на теле мужчины не имеется. Для определения точной причины смерти гражданина проводится судебно-медицинская экспертиза», — добавил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.