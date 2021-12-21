21 декабря 2021

Лидера пермских коммунистов обвинили в пропаганде нацизма

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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края. Пермь, флаг, кпрф, пленарное заседание, законодательное собрание пермского края
Андрей Колпаков говорит, что создал альбом, чтобы показать отсутствие связи нацизма и патриотизма Фото:

Главу Ленинского отделения КПРФ в Перми Андрея Колпакова обвиняют в пропаганде неонацисткой идеологии. На его странице в соцсети «ВКонтакте» в закрытом альбоме нашли фото с националистическими движениями современной России и посчитали это пропагандой неонацизма.

«Главу Ленинского местного отделения партии КПРФ Андрея Колпакова обвинили в пропаганде неонацистской идеологии», — сообщает информационно-аналитическое агентство «Хронос медиа». Сам политик отмечает, что у него резко отрицательное отношение к данной идеологии, а альбом был создан для того, чтобы показать, что неонацизм не имеет отношение к патриотизму.

Как сообщается, в закрытом альбоме под названием «Обыкновенный Русизм» Колпаков разместил фото в мае 2011 года. В альбоме были собраны фотографии националистических движений в России, в том числе акции «Русского марша», а также пропагандистские листовки времен Второй Мировой войны и другое. Отмечается, что фото не сопровождались пояснительными комментариями, что и могло стать причиной для обвинений.

Получить оперативный комментарий от главы Ленинского отделения КПРФ не удалось. В администрации отделения попросили обратиться за информацией позже.

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Главу Ленинского отделения КПРФ в Перми Андрея Колпакова обвиняют в пропаганде неонацисткой идеологии. На его странице в соцсети «ВКонтакте» в закрытом альбоме нашли фото с националистическими движениями современной России и посчитали это пропагандой неонацизма. «Главу Ленинского местного отделения партии КПРФ Андрея Колпакова обвинили в пропаганде неонацистской идеологии», — сообщает информационно-аналитическое агентство «Хронос медиа». Сам политик отмечает, что у него резко отрицательное отношение к данной идеологии, а альбом был создан для того, чтобы показать, что неонацизм не имеет отношение к патриотизму. Как сообщается, в закрытом альбоме под названием «Обыкновенный Русизм» Колпаков разместил фото в мае 2011 года. В альбоме были собраны фотографии националистических движений в России, в том числе акции «Русского марша», а также пропагандистские листовки времен Второй Мировой войны и другое. Отмечается, что фото не сопровождались пояснительными комментариями, что и могло стать причиной для обвинений. Получить оперативный комментарий от главы Ленинского отделения КПРФ не удалось. В администрации отделения попросили обратиться за информацией позже.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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