На Новый Год депутаты получили от губернатора валенки и стаканы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Депутат Тюменской областной думы от ЯНАО Иван Вершинин получил от губернатора Дмитрия Артюхова подарок на Новый Год. В подарочном губернаторском наборе — валенки и стаканы, сообщил политик на своей странице соцсети «ВКонтакте».

«Валенки от губернатора. Позвонили из представительства Ямала, вам, говорят, посылка. Забираю коробочку — а там вот такой чудесный подарок депутатам от Дмитрия Артюхова — чудесные яркие валенки, сувениры с северным колоритом и открытка. Видимо, чтобы тюменские парламентарии не забывали про родной регион и держали ноги в тепле», — написал депутат, опубликовав на своей странице фото подарка. Иван Вершинин добавил, что в следующую поездку на Ямал наденет подаренные губернатором валенки.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Надымского района ЯНАО Дмитрий Жаромских подарил Леониду Якубовичу статую мамонта. Участница игры «Поле чудес» жительница поселка Приозерный Фания Замесина передала подарок от политика телеведущему.

Подарок губернатора Дмитрия Артюхова депутатам Иван Вершинин

Стаканы с сувенирами в подарок от ямальского правительства Иван Вершинин