Роспотребнадзор наказал сотрудника курганского магазина «Магнит»

Должностным лицам выписывают штрафы до восьми тысяч рублей за отсутствие масок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сотрудников нескольких магазинов, расположенных на территории Кетовского и Притобольного районов Курганской области, оштрафовали на сумму от 7500 до 8000 рублей за отсутствие масок. Среди них — кассир магазина «Магнит» в селе Кетово, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Установлено, что кассир магазина „Магнит“ в Кетово, продавцы магазинов в селах Старый Просвет, Глядянское Притобольного района на рабочем месте находились без гигиенических масок для защиты органов дыхания. В селах Шмаково; Б.Раково Кетовского района, Верхнеберезово Притобольного района продавцы также пренебрегали правильным использованием маски», — говорится в сообщении.

Все нарушения в отношении должностных лиц были выявлены Кетовским территориальным отделом регионального управления Роспотребнадзора. За несоблюдение требований санитарно-противоэпидемических правил, направленных на прекращение распространения COVID-19, составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

«Районными судами в отношении нарушителей выносятся постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов в размере от 7500 до 8000 рублей», — уточняют в ведомстве. Всего с начала года Кетовский территориальный отдел направил в суды 144 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Еще 23 протокола составлено на граждан, контактных с больными, за нарушение соблюдения режима изоляции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане некоторые перевозчики могут прекратить работу из-за больших штрафов за нарушение антиковидных мер. Транспортным компаниям выписывают штрафы до 500 тысяч рублей за пассажиров без маски.