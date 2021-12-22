22 декабря 2021
21 декабря 2021

Роспотребнадзор наказал сотрудника курганского магазина «Магнит»

© Служба новостей «URA.RU»
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Магнит, сетевой супермаркет. Челябинск, торговля, магнит, супермаркет, продуктовый магазин
Должностным лицам выписывают штрафы до восьми тысяч рублей за отсутствие масок Фото:
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Коронавирус COVID-19

Сотрудников нескольких магазинов, расположенных на территории Кетовского и Притобольного районов Курганской области, оштрафовали на сумму от 7500 до 8000 рублей за отсутствие масок. Среди них — кассир магазина «Магнит» в селе Кетово, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«Установлено, что кассир магазина „Магнит“ в Кетово, продавцы магазинов в селах Старый Просвет, Глядянское Притобольного района на рабочем месте находились без гигиенических масок для защиты органов дыхания. В селах Шмаково; Б.Раково Кетовского района, Верхнеберезово Притобольного района продавцы также пренебрегали правильным использованием маски», — говорится в сообщении.

Все нарушения в отношении должностных лиц были выявлены Кетовским территориальным отделом регионального управления Роспотребнадзора. За несоблюдение требований санитарно-противоэпидемических правил, направленных на прекращение распространения COVID-19, составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ.

«Районными судами в отношении нарушителей выносятся постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов в размере от 7500 до 8000 рублей», — уточняют в ведомстве. Всего с начала года Кетовский территориальный отдел направил в суды 144 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Еще 23 протокола составлено на граждан, контактных с больными, за нарушение соблюдения режима изоляции.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане некоторые перевозчики могут прекратить работу из-за больших штрафов за нарушение антиковидных мер. Транспортным компаниям выписывают штрафы до 500 тысяч рублей за пассажиров без маски.

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Сотрудников нескольких магазинов, расположенных на территории Кетовского и Притобольного районов Курганской области, оштрафовали на сумму от 7500 до 8000 рублей за отсутствие масок. Среди них — кассир магазина «Магнит» в селе Кетово, сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора. «Установлено, что кассир магазина „Магнит“ в Кетово, продавцы магазинов в селах Старый Просвет, Глядянское Притобольного района на рабочем месте находились без гигиенических масок для защиты органов дыхания. В селах Шмаково; Б.Раково Кетовского района, Верхнеберезово Притобольного района продавцы также пренебрегали правильным использованием маски», — говорится в сообщении. Все нарушения в отношении должностных лиц были выявлены Кетовским территориальным отделом регионального управления Роспотребнадзора. За несоблюдение требований санитарно-противоэпидемических правил, направленных на прекращение распространения COVID-19, составлены протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. «Районными судами в отношении нарушителей выносятся постановления о привлечении к административной ответственности в виде штрафов в размере от 7500 до 8000 рублей», — уточняют в ведомстве. Всего с начала года Кетовский территориальный отдел направил в суды 144 протокола по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ. Еще 23 протокола составлено на граждан, контактных с больными, за нарушение соблюдения режима изоляции. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане некоторые перевозчики могут прекратить работу из-за больших штрафов за нарушение антиковидных мер. Транспортным компаниям выписывают штрафы до 500 тысяч рублей за пассажиров без маски.
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