Перевозчики Кургана рискуют разориться из-за антиковидных штрафов

О проблемах заявили представители перевозчиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане

В Кургане некоторые перевозчики могут прекратить работу из-за больших штрафов за нарушение антиковидных мер. Об этом сообщили представители Союза транспортных организаций Курганской области.

«Нарушает пассажир, а 500 тысяч рублей платит транспортная компания. Если данная практика продолжится, то общественный транспорт в Кургане ожидает полный коллапс. Перевозчики или станут банкротами, или остановят работу, чтобы не разориться от многомилионных штрафов, которые они не в силах предотвратить», — указано в сообщении союза, размещенном в группе соцсети «ВКонтакте».

По данным организации, ранее одного из местных перевозчиков оштрафовали на полмиллиона рублей за пассажира, который нарушил масочный режим. По словам представителей союза, проблема в том, что водитель и кондуктор не могут заставить пассажира надеть обратно маску, если он решил ее снять уже после оплаты билета.

Ранее стало известно, что в Кургане перевозчики отказываются от маршрутов, которые не считают прибыльными. В этом году, по словам представителей союза, перевозчики отказались от маршрутов 22, 32, 42, 342, 374. Первые четыре маршрута были переданы другим предпринимателям.