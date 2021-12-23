В Тюмени и Екатеринбурге опробуют новый федеральный проект

23 декабря 2021 в 13:11 Размер текста - 17 +

На реабилитацию детей-инвалидов будут выдавать сертификаты на 100 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Тюменская и Свердловская области станут пилотными регионами для федерального проекта по реабилитации детей-инвалидов. Постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, документ доступен на сайте правительства РФ. «Реализовать пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Пилотные регионы — Тюменская и Свердловская области», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Проект рассчитан на два года — с 1 января 2022-го по 31 декабря 2024-го. Его суть в том, что детям-инвалидам и их сопровождающим будут оказывать услуги с использованием электронных сертификатов. Ими можно будет оплачивать реабилитацию, питание и проживание в профильных федеральных учреждениях и тех, что расположены на территории регионов. Покроет сертификат и проезд к месту оздоровления: на поезде или личном автомобиле. До июня 2022 года федеральные и региональные власти должны будут уладить все организационные вопросы, а со 2 июня дети уже смогут воспользоваться сертификатами. Их будут выдавать на несовершеннолетних в возрасте от 4 до 17 лет. Статус «ребенок-инвалид» им должен быть установлен впервые, и после этого в течение года можно использовать сертификат. Согласно постановлению правительства страны, максимальная стоимость услуг, которые можно будет получить, чуть превышает 100 000 рублей. В реабилитационных центрах дети будут находиться не более 21 дня. Куда именно поехать, смогут выбирать родители, из перечня, предоставленного им по итогам медико-социальной экспертизы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменская и Свердловская области станут пилотными регионами для федерального проекта по реабилитации детей-инвалидов. Постановление об этом утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, документ доступен на сайте правительства РФ. «Реализовать пилотный проект по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Пилотные регионы — Тюменская и Свердловская области», — говорится в постановлении, подписанном премьер-министром России Михаилом Мишустиным. Проект рассчитан на два года — с 1 января 2022-го по 31 декабря 2024-го. Его суть в том, что детям-инвалидам и их сопровождающим будут оказывать услуги с использованием электронных сертификатов. Ими можно будет оплачивать реабилитацию, питание и проживание в профильных федеральных учреждениях и тех, что расположены на территории регионов. Покроет сертификат и проезд к месту оздоровления: на поезде или личном автомобиле. До июня 2022 года федеральные и региональные власти должны будут уладить все организационные вопросы, а со 2 июня дети уже смогут воспользоваться сертификатами. Их будут выдавать на несовершеннолетних в возрасте от 4 до 17 лет. Статус «ребенок-инвалид» им должен быть установлен впервые, и после этого в течение года можно использовать сертификат. Согласно постановлению правительства страны, максимальная стоимость услуг, которые можно будет получить, чуть превышает 100 000 рублей. В реабилитационных центрах дети будут находиться не более 21 дня. Куда именно поехать, смогут выбирать родители, из перечня, предоставленного им по итогам медико-социальной экспертизы.