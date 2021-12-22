Буйная жительница ЯНАО ударила полицейского головой в лицо

Надымчанка не хотела заходить в отделение, поэтому набросилась на силовика (фото из архива) Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Нетрезвая жительница Надыма (ЯНАО) накинулась на сотрудника полиции, который пытался доставить ее в отделение за шумное застолье в ночное время. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

«В Надыме местной жительнице предъявлено обвинение в применении насилия к сотруднику полиции», — говорится в сообщении на сайте ведомства. Женщине была в состоянии алкогольного опьянения.

По данным следствия, ночью 28 ноября жительница Надыма обратилась в дежурную часть полиции с просьбой успокоить соседку. В квартире женщины происходило шумное застолье. Когда полицейские приехали по адресу, то обнаружили нетрезвую особу в сопровождении гостей. Скандалистку доставили в отделение, где она дала пощечину силовику, а затем ударила его головой в лицо, не желая заходить внутрь.

Следствие устанавливает все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее URA.RU сообщало, что жительница Тазовского района укусила полицейского при задержании. За нападение на сотрудника полиции она заплатит штраф.