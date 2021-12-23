Украина истощила крупнейшие месторождения газа в стране

Запасы газа на многих месторождениях Украины истощились на 80% Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Крупнейшие месторождения газа на Украине оказались опустошены порой до 80%. Об этом заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — говорится в сообщении «Нафтогаза», которое приводит РИА «Новости».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна должна достичь газовой независимости от России. По его словам, для этого у Киева есть все возможности.