Украина истощила крупнейшие месторождения газа в стране

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Запасы газа на многих месторождениях Украины истощились на 80% Фото:

Крупнейшие месторождения газа на Украине оказались опустошены порой до 80%. Об этом заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины».

«Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — говорится в сообщении «Нафтогаза», которое приводит РИА «Новости».

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна должна достичь газовой независимости от России. По его словам, для этого у Киева есть все возможности.

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Крупнейшие месторождения газа на Украине оказались опустошены порой до 80%. Об этом заявили в пресс-службе компании «Нафтогаз Украины». «Наши крупнейшие месторождения газа достаточно истощены и находятся на финальной стадии эксплуатации. Мы так давно добываем, что опустошенность месторождений иногда достигает 80%», — говорится в сообщении «Нафтогаза», которое приводит РИА «Новости». Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что страна должна достичь газовой независимости от России. По его словам, для этого у Киева есть все возможности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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