Почти четверть тюменцев готовы променять премию на корпоратив

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Закрытая вечеринка в период режима повышенной готовности. Тюмень, вечеринка, танцы, тусовка
На корпоративные вечеринки всегда ходит 37% работников из «тюменской матрешки» Фото:

Больше 20% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО согласны променять премию на корпоратив. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований рекрутингового портала hh.ru. Компания провела опрос среди работников из «тюменской матрешки».

«Если бы у работников региона была возможность выбора, в этом году 69% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 23%. Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер „Производство, сельское хозяйство“ (80%), „Начало карьеры, студенты“ (79%) и „Административный персонал“ (78%)», — рассказали исследователи.

При этом корпоративы, по данным hh.ru, всегда посещают только 37% работников из трех регионов. 42% ходят на них изредка, а 20% не посещают в принципе. «Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%)», — добавили в компании.

Ранее агентство писало, что тюменские власти на банкеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в общепите разрешили пускать компании свыше 30 человек (ранее — не более 30). Однако участники не должны занимать более 70% мест в зале.

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Больше 20% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО согласны променять премию на корпоратив. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований рекрутингового портала hh.ru. Компания провела опрос среди работников из «тюменской матрешки». «Если бы у работников региона была возможность выбора, в этом году 69% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 23%. Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер „Производство, сельское хозяйство“ (80%), „Начало карьеры, студенты“ (79%) и „Административный персонал“ (78%)», — рассказали исследователи. При этом корпоративы, по данным hh.ru, всегда посещают только 37% работников из трех регионов. 42% ходят на них изредка, а 20% не посещают в принципе. «Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%)», — добавили в компании. Ранее агентство писало, что тюменские власти на банкеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в общепите разрешили пускать компании свыше 30 человек (ранее — не более 30). Однако участники не должны занимать более 70% мест в зале.
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