Почти четверть тюменцев готовы променять премию на корпоратив

23 декабря 2021 в 14:01 Размер текста - 17 +

На корпоративные вечеринки всегда ходит 37% работников из «тюменской матрешки» Фото: Денис Моргунов © URA.RU Больше 20% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО согласны променять премию на корпоратив. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований рекрутингового портала hh.ru. Компания провела опрос среди работников из «тюменской матрешки». «Если бы у работников региона была возможность выбора, в этом году 69% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 23%. Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер „Производство, сельское хозяйство“ (80%), „Начало карьеры, студенты“ (79%) и „Административный персонал“ (78%)», — рассказали исследователи. При этом корпоративы, по данным hh.ru, всегда посещают только 37% работников из трех регионов. 42% ходят на них изредка, а 20% не посещают в принципе. «Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%)», — добавили в компании. Ранее агентство писало, что тюменские власти на банкеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в общепите разрешили пускать компании свыше 30 человек (ранее — не более 30). Однако участники не должны занимать более 70% мест в зале. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Больше 20% жителей Тюменской области, ХМАО и ЯНАО согласны променять премию на корпоратив. Такие данные URA.RU сообщили в службе исследований рекрутингового портала hh.ru. Компания провела опрос среди работников из «тюменской матрешки». «Если бы у работников региона была возможность выбора, в этом году 69% опрошенных предпочли бы заменить новогодний корпоратив на денежную премию, а праздник выбрали бы лишь 23%. Чаще других предпочтение деньгам отдают представители профессиональных сфер „Производство, сельское хозяйство“ (80%), „Начало карьеры, студенты“ (79%) и „Административный персонал“ (78%)», — рассказали исследователи. При этом корпоративы, по данным hh.ru, всегда посещают только 37% работников из трех регионов. 42% ходят на них изредка, а 20% не посещают в принципе. «Любители вечеринок с коллегами преобладают среди HR-специалистов (60%), представителей сферы искусства и медиа (56%) и в среде банковских служащих (52%). Не ходят на корпоративы обычно начинающие специалисты (40%), строители (34%) и специалисты по добыче сырья (30%)», — добавили в компании. Ранее агентство писало, что тюменские власти на банкеты, свадьбы, корпоративы и другие мероприятия в общепите разрешили пускать компании свыше 30 человек (ранее — не более 30). Однако участники не должны занимать более 70% мест в зале.