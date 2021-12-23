Путин назвал виновников развала СССР

По словам Владимира Путина, СССР развалили внешние враги Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021

В развале СССР в начале 1990-х годов виновны внешние силы, которые преследовали при этом свои интересы. Такую позицию на большой пресс-конференции высказал президент РФ Владимир Путин, передает из зала корреспондент URA.RU.

«Кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов СССР и РФ», — заявил Владимир Путин. По его словам, в развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие длилось почти 5 часов.