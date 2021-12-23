Путин назвал виновников развала СССР

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Путин на конференции. Москва, путин владимир
По словам Владимира Путина, СССР развалили внешние враги Фото:
новость из сюжета
Пресс-конференция Путина-2021

В развале СССР в начале 1990-х годов виновны внешние силы, которые преследовали при этом свои интересы. Такую позицию на большой пресс-конференции высказал президент РФ Владимир Путин, передает из зала корреспондент URA.RU.

«Кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов СССР и РФ», — заявил Владимир Путин. По его словам, в развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России.

Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие длилось почти 5 часов.

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В развале СССР в начале 1990-х годов виновны внешние силы, которые преследовали при этом свои интересы. Такую позицию на большой пресс-конференции высказал президент РФ Владимир Путин, передает из зала корреспондент URA.RU. «Кто это делал? Те, кто обслуживал чужие интересы, не связанные с интересами русского и других народов СССР и РФ», — заявил Владимир Путин. По его словам, в развале СССР были напрямую заинтересованы внешние враги России. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина проходит в 17-й раз. В этом году в ней участвуют 507 российских и зарубежных журналистов. В 2020 году аналогичное мероприятие длилось почти 5 часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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