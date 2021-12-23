Путин: РФ хотят сделать стороной конфликта в ситуации с Украиной

23 декабря 2021 в 16:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин отвел России роль посредника в конфликте на востоке Украины Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пресс-конференция Путина-2021 Власти РФ не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. Так президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о роли Москвы в этой войне, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. «В Минским соглашениях указано, что Россия является посредником [в переговорах Киева и Добнасса], а нас хотят сделать стороной этого конфликта. Этого нет, и мы этого не допустим», — сказал Владимир Путин. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей в Донбассе. «Спросите у них, как они ежедневно отдают приказы стрелять? Были договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут дать только руководители. Киев отменил это решение и передал это право полевым командирам. Стреляют по своим же гражданам. Если они считают их своими», — отметил глава государства. Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Власти РФ не допустят, чтобы страну сделали стороной военного конфликта на востоке Украины. Так президент России Владимир Путин на своей пресс-конференции ответил на вопрос о роли Москвы в этой войне, передает корреспондент URA.RU с мероприятия. «В Минским соглашениях указано, что Россия является посредником [в переговорах Киева и Добнасса], а нас хотят сделать стороной этого конфликта. Этого нет, и мы этого не допустим», — сказал Владимир Путин. По его словам, Москва видит свою роль в том, чтобы быть посредником в разрешении этого конфликта. Также Путин возложил ответственность на Киев за продолжающиеся обстрелы мирных жителей в Донбассе. «Спросите у них, как они ежедневно отдают приказы стрелять? Были договоренности о том, что приказ на ответный огонь в случае огня с одной стороны могут дать только руководители. Киев отменил это решение и передал это право полевым командирам. Стреляют по своим же гражданам. Если они считают их своими», — отметил глава государства. Большая пресс-конференция Владимира Путина проходит 23 декабря в Москве. URA.RU ведет прямую трансляцию с мероприятия.