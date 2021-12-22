Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию каждый год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин 23 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию с участием российских и иностранных журналистов. Российский лидер решил провести встречу в офлайн формате, несмотря на пандемию коронавируса. Встреча с главой страны пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

Ежегодные встречи с российскими и иностранными СМИ Путин проводит с 2001 года. Всего в пресс-конференции с президентом примут участие 507 журналистов, среди которых корреспондент URA.RU. Мы будем рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

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