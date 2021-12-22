22 декабря 2021

Путин проводит большую пресс-конференцию. Трансляция

© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, путин владимир
Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию каждый год Фото:

Президент России Владимир Путин 23 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию с участием российских и иностранных журналистов. Российский лидер решил провести встречу в офлайн формате, несмотря на пандемию коронавируса. Встреча с главой страны пройдет в центральном выставочном зале «Манеж».

Ежегодные встречи с российскими и иностранными СМИ Путин проводит с 2001 года. Всего в пресс-конференции с президентом примут участие 507 журналистов, среди которых корреспондент URA.RU. Мы будем рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции.

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Президент России Владимир Путин 23 декабря проводит ежегодную пресс-конференцию с участием российских и иностранных журналистов. Российский лидер решил провести встречу в офлайн формате, несмотря на пандемию коронавируса. Встреча с главой страны пройдет в центральном выставочном зале «Манеж». Ежегодные встречи с российскими и иностранными СМИ Путин проводит с 2001 года. Всего в пресс-конференции с президентом примут участие 507 журналистов, среди которых корреспондент URA.RU. Мы будем рассказывать о ходе мероприятия в онлайн-трансляции. 13:34 23.12.2021 Меры безопасности беспрецедентные — фотографы и операторы признались, что «никогда так не проверяли раньше, в этот раз проверили все до последнего ремня» 13:29 23.12.2021 Пандемия внесла свои коррективы в проведение ежегодной пресс-конференции главы государства. Всех аккредитованных на мероприятие журналистов при входе в «Манеж» обработают частицами серебра. По словам пресс-секретаря управделами президента Елены Крыловой, это лишь одна из принимаемых на фоне пандемии мер. 13:25 23.12.2021 Корреспондент URA.RU рассказал, что всем представителям СМИ при входе выдаются специальные «серебряные маски»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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